愛狗人士看過來!美國人這樣愛護流浪狗

2019-07-07



馬里科帕縣動物保護組織( MCACC)特意舉辦一個另類的國慶活動「Calming the Canines」,邀請民眾當日前往收容所與流浪狗狗互動。圖擷自 MCACC臉書 分享 facebook 剛剛過去的7月4日是美國國慶,當地自然到處都是放煙花及嘉年華等的慶祝活動,惟其巨大聲浪卻可能會嚇怕一班無家可歸的流浪狗。馬里科帕縣動物保護組織(Maricopa County Animal Care and Controls, MCACC)有見及此,特意舉辦一個另類的國慶活動「Calming the Canines」,邀請民眾當日前往收容所與流浪狗狗互動,場面相當溫馨,更有人因相處後產生感情而決定領養狗狗,令這窩心活動變得更有意義。

美國當地慶祝國慶的活動多不勝數,惟一眾可憐的流浪貓狗卻會因其慶祝造成的巨大聲浪嚇得瑟縮一角。馬里科帕縣動物保護組織(MCACC)為了安撫牠們,特意舉辦一個另類國慶活動「Calming the Canines」,邀請市民當日前往收容所與流浪狗狗互動,上年便有超過300名市民到位於鳳凰城及亞利桑那州的收容所參加活動。

收容所職員對市民反應感到開心,又認為這真正有助於宣揚組織幫助流浪狗的信息。他表示市民會對牠們唱歌,有些市民則會讀書給狗狗聽,另外亦有人只坐下並給牠們零食,形容這真的「十分,十分棒」,「因為狗狗喜歡被人關注,而不是外面的煙火活動」。

不止如此,更有人因此活動而開始與收容所建立長期關係,有些會選擇回去做義工,另外一些會擔任寄養家庭,更有人會因為與狗狗相處後產生感情,決定領養牠們,令這窩心活動更添一層意義。

有人唸故事書給狗狗聽。圖擷自 MCACC臉書 分享 facebook

