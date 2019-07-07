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愛狗人士看過來！美國人這樣愛護流浪狗

2019-07-07 16:30香港01 記者黃聲麟／報導

馬里科帕縣動物保護組織（ MCACC）特意舉辦一個另類的國慶活動「Calming...
馬里科帕縣動物保護組織（ MCACC）特意舉辦一個另類的國慶活動「Calming the Canines」，邀請民眾當日前往收容所與流浪狗狗互動。圖擷自MCACC臉書
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剛剛過去的7月4日是美國國慶，當地自然到處都是放煙花及嘉年華等的慶祝活動，惟其巨大聲浪卻可能會嚇怕一班無家可歸的流浪狗。馬里科帕縣動物保護組織（Maricopa County Animal Care and Controls, MCACC）有見及此，特意舉辦一個另類的國慶活動「Calming the Canines」，邀請民眾當日前往收容所與流浪狗狗互動，場面相當溫馨，更有人因相處後產生感情而決定領養狗狗，令這窩心活動變得更有意義。

美國當地慶祝國慶的活動多不勝數，惟一眾可憐的流浪貓狗卻會因其慶祝造成的巨大聲浪嚇得瑟縮一角。馬里科帕縣動物保護組織（MCACC）為了安撫牠們，特意舉辦一個另類國慶活動「Calming the Canines」，邀請市民當日前往收容所與流浪狗狗互動，上年便有超過300名市民到位於鳳凰城及亞利桑那州的收容所參加活動。

收容所職員對市民反應感到開心，又認為這真正有助於宣揚組織幫助流浪狗的信息。他表示市民會對牠們唱歌，有些市民則會讀書給狗狗聽，另外亦有人只坐下並給牠們零食，形容這真的「十分，十分棒」，「因為狗狗喜歡被人關注，而不是外面的煙火活動」。

不止如此，更有人因此活動而開始與收容所建立長期關係，有些會選擇回去做義工，另外一些會擔任寄養家庭，更有人會因為與狗狗相處後產生感情，決定領養牠們，令這窩心活動更添一層意義。

有人唸故事書給狗狗聽。圖擷自MCACC臉書
有人唸故事書給狗狗聽。圖擷自MCACC臉書
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文章授權轉載自《香港01》

國慶流浪狗寄養家庭義工零食愛心社企
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