掀民怨！哈利梅根兒受洗 不給拍、不公布教父教母名單

2019-07-07 13:26 世界日報 編譯中心╱綜合6日電



英國王室家族照。 路透社 分享 facebook

英國哈利王子與妻子梅根的兒子亞契（Archie）6日受洗，王室臉書公布夫妻兩人抱著亞契的黑白照片，但洗禮儀式是隱密舉行，也沒有照慣例公布教父、教母名單，這與他堂兄喬治小王子受洗時的隆重典禮有天壤之別，引來英國民眾強烈不滿。

亞契小王子6日在溫莎城堡舉行的私人儀式中，於親友見證下受洗。哈利的哥哥威廉王子和妻子凱特一同出席，但三名子女並沒有陪同，英國女王伊莉莎白二世也因為另有要務而缺席。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子的父親查理王儲和繼母卡蜜拉據稱是搭直升機到場，梅根的母親拉格蘭也出席。完整的賓客名單並未揭露，但是黛安娜王妃的兩個姊姊也出現事後公布的全家福中。

通常王室會公布一長串教父、教母名單，像是威廉王子長子喬治王子的教父、教母合計就有七人之多。不過，注重隱私的哈利王子夫婦選擇不公布教父、教母的名字，也堅持受洗禮全程保密不給媒體拍攝，引起許多英國民眾強烈不滿，認為他們如果花費公帑，就得按照遊戲規則辦事。

他們找來拍攝兩人婚禮照片的時尚攝影師艾勒頓紀錄，事後公布在溫莎城堡拍攝的兩張照片。

不過，哈利和梅根還是有遵照部分王室的規矩，像是亞契身穿著手工製作的王室受洗袍，是維多利亞女王長女當年身穿的復刻版。過去11年，只要王室有嬰兒受洗，都是穿這件受洗袍。