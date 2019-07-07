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掀民怨！哈利梅根兒受洗 不給拍、不公布教父教母名單

2019-07-07 13:26世界日報 編譯中心╱綜合6日電

英國王室家族照。 路透社
英國王室家族照。 路透社
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英國哈利王子與妻子梅根的兒子亞契（Archie）6日受洗，王室臉書公布夫妻兩人抱著亞契的黑白照片，但洗禮儀式是隱密舉行，也沒有照慣例公布教父、教母名單，這與他堂兄喬治小王子受洗時的隆重典禮有天壤之別，引來英國民眾強烈不滿。

亞契小王子6日在溫莎城堡舉行的私人儀式中，於親友見證下受洗。哈利的哥哥威廉王子和妻子凱特一同出席，但三名子女並沒有陪同，英國女王伊莉莎白二世也因為另有要務而缺席。

英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子的父親查理王儲和繼母卡蜜拉據稱是搭直升機到場，梅根的母親拉格蘭也出席。完整的賓客名單並未揭露，但是黛安娜王妃的兩個姊姊也出現事後公布的全家福中。

通常王室會公布一長串教父、教母名單，像是威廉王子長子喬治王子的教父、教母合計就有七人之多。不過，注重隱私的哈利王子夫婦選擇不公布教父、教母的名字，也堅持受洗禮全程保密不給媒體拍攝，引起許多英國民眾強烈不滿，認為他們如果花費公帑，就得按照遊戲規則辦事。

他們找來拍攝兩人婚禮照片的時尚攝影師艾勒頓紀錄，事後公布在溫莎城堡拍攝的兩張照片。

不過，哈利和梅根還是有遵照部分王室的規矩，像是亞契身穿著手工製作的王室受洗袍，是維多利亞女王長女當年身穿的復刻版。過去11年，只要王室有嬰兒受洗，都是穿這件受洗袍。

亞契在5月初出生時就引來許多爭議，當時哈利和梅根打破傳統，沒有承襲帶著新生寶寶在醫院門口打招呼的王室習慣；不久前，白金漢宮公布哈利梅根的新居「弗洛格摩別墅」（ Frogmore Cottage ），裝修費高達 240萬英鎊（約300萬美元），這筆錢全由英國納稅人買單。

哈利梅根兒子低調受洗。 路透社
哈利梅根兒子低調受洗。 路透社
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英國王室哈利王子女王嬰兒白金漢宮王儲喬治王子婚禮伊莉莎白二世
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