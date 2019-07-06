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登月50周年／阿波羅11號收藏品超搶手 假貨也超多

2019-07-06 17:20世界日報 編譯郭宣含／綜合5日電

人類登月50周年將至，網站充斥阿波羅11號贗品。 美聯社
人類登月50周年將至，網站充斥阿波羅11號贗品。 美聯社
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本月20日是人類登陸月球50周年，許多太空愛好者爭相收藏阿波羅11號任務的相關紀念品；不過，拍賣網站和各種通路卻充斥許多贗品，令一般民眾難辨真假。

拍賣網站eBay上可以找到數百筆阿波羅11號的結果，包括阿姆斯壯(Neil Armstrong)在簽名的登月照、穿太空服照片的簽名、雜誌封面簽名等。

全國太空人照片與收藏品專家札雷利(Steve Zarelli)表示，人類登月50周年逐漸接近，買家可能會經常疑問要如何分辨收藏品的真偽；但札雷利表示很難。

札雷利指出：「隨著這個日子得到越來越多關注，也吸引到沒什麼興趣的人，他們可能想要收藏可以有連結的物品。」

這個問題相當迫切，札雷利表示，他注意到與阿波羅11號有關的販售產品急遽增加，而且很多都是假貨。

收藏品分析師兼美國太空博物館委員傑佛利(Charles Jeffrey)表示，阿波羅11號膺品絕對是憑空冒出。

傑佛利說：「ebay上12項收藏品中，其中一半如果不是偽造品，就是出處可疑很可能是贗品。eBay是買家要多加注意的網站。」

但不只ebay，這些假貨也出現在拍賣行、分類廣告網站Craigslist和車庫出售會，而且有些收藏品分辨難度非常高。

太空人的特定簽名習慣有仔細紀錄；例如，阿姆斯壯從未在美國國旗、照片中太空衣的手臂上簽過名，而且他在1990年代就不再為民眾簽名了。

札雷利表示，阿姆斯壯的簽名加上個人訊息售價約為1000到2000元，而如果是沒特定署名給誰的簽名則可賣到3500到4000元；超過或低於這個範圍的售價就可能是假貨。

太空人國旗
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