登月50周年／當年217元買下登月錄影帶 43年後拍賣價超過200萬

2019-07-06 17:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



43年前他以217元買下NASA登月錄影帶，如今拍賣價碼上看200萬。 路透社 分享 facebook 知名拍賣業者「蘇富比」本月20日人類首次登陸月球50周年當天，將在紐約市舉行名為太空探險的特別拍賣會，其中最受矚目的，是一組當年拍攝登月過程的原始錄影帶。

1976年國家航空暨太空總署(NASA)的一位實習生喬治(Gary George)在休士頓一場拍賣會上，僅以217.77元買下這三捲錄影帶，如今這批影像資料的拍賣價最高可能超過200萬元。

根據蘇富比說明資料，這批錄影帶「是人類首次登陸月球現存影像中，時間最早、影像最鮮明，也是最準確的」。

蘇富比說明，在NASA經手的太空人阿姆斯壯登月第一代影像紀錄中，這組錄影帶是目前唯一仍存在的，而且在1976年從拍賣會買下以來，至今只放映過三次。

1976年6月，喬治在休士頓艾靈頓空軍基地舉行的拍賣會上，總共買了1150捲來自NASA的磁帶，「其中包括65盒兩英吋的錄影帶，而且是電視台專用的錄影帶」。

蘇富比指出，喬治的父親將這些錄影帶分批賣掉，或是捐給地方大學與教會，後來發現這三捲錄影帶的盒子上寫道：「APOLLO 11 EVA | July 20, 1969 REEL 1 [–3]，以及「VR2000 525 Hi Band 15 ips」的字樣。

EVA(Extra Vehicular Activity)是指太空人在太空船外的行動，通稱為太空漫步；在這裡則是指阿波羅11號太空人阿姆斯壯及艾德林踏上月球表面，總共進行了兩個半小時的月球漫步。

與人類首次登陸月球的相關歷史文物，在拍賣市場上一直是各方矚目焦點，例如去年在紐約一場拍賣會上，曾經與阿波羅11號太空人一路飛抵月球的一張太空船檢查表，賣得6萬2500元。

蘇富比也曾在2017年一場拍賣會上，將一個阿姆斯壯用來裝滿月球塵土的袋子，賣到180萬元。