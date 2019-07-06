登月50周年／寶貝蒙塵 840磅月球岩石 有些遺失有些從未開啟

2019-07-06 17:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



阿波羅17號太空船取回的月球岩石，估計有35億年。 (美聯社) 分享 facebook 國家航空暨太空總署(NASA)本月將慶祝阿波羅11號太空船登陸月球50周年，也是人類首次登月；在前後六次登月任務中，太空人總共帶回840多磅各種大小的月球岩石與沙塵，其中有些送給包括中華民國在內的友邦、有些不翼而飛、有些失而復得。

還有一些月球岩石當年裝箱密封運回地球後，至今從未打開過，但也將受惠21世紀的全新科技，研究成果將作為未來登陸火星的準備。

佛羅里達州媒體「奧蘭多前哨報」報導，人類首次登月的50年後，更多宇宙奧秘可能需要由這些月球岩石解答。

德州休士頓NASA詹森太空中心月球樣本科學家奧黛莉‧摩西(Andrea Mosie)說：「外界對於月球的興趣再起，刺激科學家以新角度問問題。我們將這些岩石保存在原始狀態，將得以繼續研究下去。」

她說，所有阿波羅計畫帶回來的月球岩石，超過75%依然封存在詹森太空中心的特別儲存櫃，等待後世研究，其餘25%有些送給加拿大、墨西哥等盟國，有些反而是下落不明。

根據NASA督察長辦公室2011年一份調查報告，NASA沒有好好管理外借給其他單位研究或教學用途的月球岩石或沙塵；從1970年至2010年，「共有517件天體樣本遺失或失竊」，包括後來失而復得的部份樣本。

NASA詹森太空中心負責保管14萬件月球岩石樣本、1萬8000件隕石樣本，以及大約5000件的太陽風、流星與宇宙星塵樣本。

如今NASA的重心放在上述75%從未啟封、從未研究過的月球岩石樣本上。

摩西說：「我們得以保存這些岩石近50年，現在的科學技術比以前想像的更突飛猛進。從太陽系的年齡到月球上存在有水與冰，都是阿波羅任務帶回來樣本的研究成果。」

報導指出，名為「阿波羅下一代分析」(Apollo Next Generation Analysis)的研究計畫，將以1970年代阿波羅計畫時期無從想像的技術及設備，研究這些從未啟封的月球岩石樣本。