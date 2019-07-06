登月50周年／「追月」紀錄片重現發射那刻 主播震撼從椅上跌下

2019-07-06 17:24 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



搭載阿波羅11號太空船的土星5號火箭，1969年7月16日在佛州甘迺迪角發射升空。(美聯社) 分享 facebook 紀錄片導演史東(Robert Stone)力作「追月」(Chasing the Moon)8日在公共電視台(PBS)首播；這部完全沒有旁白的紀錄片，詳盡重現了曾被忽略或丟失的103件陳年史料，也從全新角度思索1960年代月球競賽成敗及美國阿波羅計畫背後的層層意涵。

紀錄片中，有1967年11月9日「土星五號」火箭首度進行歷史性測試發射畫面，儘管坐在距離甘迺迪角(Cape Kennedy)三哩遠處進行直播，著名主播克朗凱(Walter Cronkite)仍在震天巨響中，從椅子上跌落下來。

史東這部紀錄片在於逐年呈現美國自60年代「追月」以來發生的種種關鍵事件；除了證明為何我們需要關心重新登陸月球，也解釋了為什麼在半世紀之後，當年登月成功震撼人心的感受，似乎從不曾走遠。

阿波羅計畫的發展與越戰悲劇重疊，通過紀錄片「追月」，史東展示了一個與越戰平行的時空；對於那個年代的大多數美國人來說，戰爭和太空競賽同時在電視機的客廳裡開打。

但史東在片中不用旁白陳述自我觀點，反而靠著包括美國太空總署(NASA)前首席歷史學家勞努斯(Roger Launius)等專家、官員、記者、甚至最早登陸月球的阿波羅11號太空人艾德林(Buzz Aldrin)等人，來告訴觀眾「追月」的真正含義。

片中還找到前蘇聯領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)的兒子謝爾蓋·赫魯雪夫(Sergei Khrushchev)，回憶父親在美俄冷戰期間，一心想在月球競賽中超前美國人，最後卻痛苦吞敗的心情。

當然，也少不了太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)跨出「個人的一小步，人類的一大步」返回地球後，被滿屋子記者問到「感受如何」的回應。

當時，阿姆斯壯停了一停，說道：「地球在黑暗的虛無中看起來非常渺小，但它看起來像是一片綠洲，一片值得拯救的綠洲。」

在「追月」紀錄片中，提到了「土星五號」火箭發射成功的關鍵製造者：德國天才、前納綷分子馮布勞恩(Wernher von Braun)如何成為甘迺迪總統推動登月計畫過程中，最不可思議的盟友，以及狡滑的政治算計和公關手段，如何讓「雙子座」計畫和「阿波羅」計畫持續向前推動。

此外，曾被甘迺迪挑中的第一位非裔美國太空人實習員、如今已85歲的德懷特(Ed Dwight)，也在片中現身說法；他原本可能名列首批登月太空人名單中，但在甘迺迪遭暗殺後，德懷特在種族歧視下，於1966年黯然離開空軍。