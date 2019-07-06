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當年那句「老鷹已經著陸」 20年後阿波羅管制室重現榮光

2019-07-06 17:26世界日報 編譯劉煥彥／綜合5日電

距離人類史上第一名太空人踏上月球50周年僅兩周，國家航空暨太空總署(NASA)位於德州詹森太空中心已經把當年登月使用的任務管制中心整修一新；這間幾乎荒廢20年的管制室本月將成為眾多歷史迷、太空迷及NASA退休員工的焦點，來迎接人類半個世紀前探索太空的成就。

這座50年前阿波羅計畫的任務作業管制室(MOCR)見證了1969年7月20日，阿波羅11號太空船創下人類首次登陸月球的壯舉；1970年4月，阿波羅13號任務將三位太空人從生死邊緣平安救回地球的歷史；以及太空梭任務在1990年代進入成熟期的多次太空飛行。

後來這裡停用，幾乎無人聞問20年，但在熱心民眾與NASA專責人員的努力下，歷經兩年修復與500萬元捐款挹注，今年終於重現阿波羅時代的風貌，成為詹森太空中心的最新歷史景點，並於5日正式公開，8日起對一般民眾開放，準時迎接20日的登月50周年紀念。

阿波羅11號任務是由太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)與艾德林(Buzz Aldrin)，於1969年7月20日搭乘登月艙在月球著陸，第三位太空人柯林斯(Michael Collins)則駕駛指揮艙環繞月球；阿姆斯壯與艾德林登月是人類首次登陸月球，也是歷史創舉。

當年在休士頓這個任務管制室主管阿波羅11號任務登月作業的，是飛行管制主任克倫茲(Gene Kranz)；現年85歲的克倫茲本周舊地重遊，在當年的主任位子一屁股坐下，眼前彷彿回到50年前的歷史性一刻。

他說：「我就是坐在這兒，聽到太空人說，『休士頓，這裡是寧靜海基地，老鷹已經著陸』。」

根據退休管制人員的回憶錄，當時在管制室擔任太空船通訊官的太空人杜克(Charlie Duke)回答說：「寧靜海，地面收到了。我們有些人緊張到臉色快要發青，現在可以鬆了一口氣，謝啦。」

這句話才說完，整間管制室馬上爆出震耳欲聾的歡呼聲，許多管制人員興奮的揮舞小國旗，大家互相握手恭喜、拍拍肩膀，還有人激動到落淚，因為為了這次成功登月，許多工作人員都承受了高度壓力長達數個月。

報導指出，詹森太空中心歷史保存官桑卓．泰特利(Sandra Tetley)從2013年就想修復阿波羅計畫任務管制室，到了2017年終於得以動手。從地毯、壁紙、天花板、工作台、座椅、菸灰缸、咖啡杯，重建團隊都力求貼近史實。

重建團隊動手前，還遍訪目前大多70歲或80歲以上的當年飛行管制人員，彙整他們對於管制室內部陳設的說法，還在eBay等拍賣網站尋找流落在外的當年太空中心文物。

NASA重建專案經理索恩頓(Jim Thornton)說：「目標就是要補捉到1969年的外觀及感覺，這裡已被指定為國家歷史地標，重點不是這裡的一磚一瓦，而是在這些大樓裡曾經發生的驚人大事。」

阿波羅計畫管制室修復完成後，NASA邀請當年在這裡服務的飛行管制人員回來參觀，看到眼前一片都是1969年的原狀，不少老人感動到眼光泛淚，泰特利說「我們就知道做對了」。

退役飛行管制主任克倫茲也說：「看到這些東西都活過來了，真的是很棒。」

太空人NASA修復
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