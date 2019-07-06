剛上班秒被炒！戰鬥民族列456行業 這原因女生不准碰

2019-07-06 15:35 香港01 記者凌俊賢／報導



大家想到的職場不公平情況，可能是職場性騷擾、升遷「玻璃天花板」（glass ceiling）等，但原來在一些地方，婦女會被禁止從事多種職業。

俄羅斯是其中之一，勞動部至今仍禁止婦女參與456種職業，當局計劃2020年起大幅縮減有關清單，把禁止名單上的職業降至79種。但當然這未令人滿意，多個國際組織都曾要求俄國直接撤銷這種限制。

俄羅斯仍禁止婦女參與456種職業，圖為俄羅斯女警。（法新社） 分享 facebook

目前俄國禁止婦女從事地鐵司機、礦工、消防員等38個行業的456種職業（見下表）。有關情況將在2020年首日迎來改變，勞動部屆時會解禁377種職業。不過，消防、礦工及潛水員等需要嚴苛身體負荷的79種職業仍會在名單上。

目前部分被禁職業：

運輸交通：海運船員、柴油火車司機、14座位以上公共汽車司機等

維修製造：飛機、船舶維修等

生產加工：冶煉等金屬加工、石材、混凝土、紙漿、隔熱材料、玻璃製品生產等

建築維修：瀝青工人、打樁等

採礦鑽探：石油產品生產、地下工程等

其他：極大體力勞動工作、消防、潛水員、起重機司機等

一般情況下，當局禁止女性擔任14座位以上的公共汽車司機，不涉及維修工作的司機則除外。（法新社） 分享 facebook

禁危險工作 保護婦生殖健康

有關禁令可追溯到蘇聯時代，當時政權為確保婦女生兒育女的「傳統角色」，以保護婦女安全及生殖健康為由，禁止婦女從事危險工作。例如政府認為婦女不應從事勞動工作，也不應在從事在地底下或會接觸某些類別化學品的工作。

1981年，當局禁止婦女參與460種職業，並呼籲加強傳統的母親角色。禁令隨時間推演而略有增減，目前的禁令是2000年2月普亭政府所通過，限制婦女參與456種職業。

俄國女子梅德維德娃（Svetlana Medvedeva）2012年被當地企業聘請為船隻舵手後隨即被炒。公司解釋，僱用她會違反勞動法及政府法規。

梅德維德娃不但向當地法院上訴，更向聯合國「消除對婦女歧視委員會」（CEDAW）投訴。委員會2016年批評，有關法令違反女性選擇職業及就業自由，又指無科學證據顯示，部分被禁的工作會損害婦女生殖健康。

前蘇聯以保護婦女安全及生殖健康為由，禁止婦女從事危險工作。圖為軍校女學員。（法新社） 分享 facebook

禁令仍然存在

經過長達5年的法律糾紛，梅德維德娃終於在2017年9月勝訴，法院承認她遭到歧視，惟禁令仍然存在。

俄國婦女職業開放的道路仍是道阻且長，解禁377種職業相信是其中的一小步。

勞動部高級官員科爾日（Valery Korz）4月接受《今日俄羅斯》（RT）訪問時指出，工作場所勞動條件改善，是政府取消限制的其中一個原因。當局希望繼續縮減名單，直到名單內僅餘危害婦女生殖能力的職業。

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文章授權轉載自《香港01》