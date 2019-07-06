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NASA將派女性登月 目標→月球南極

2019-07-06 14:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合5日電

1969美國太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)成為史上第一個踏上月球的人類，從那時到1972年，美國太空總署(NASA)先後有六次阿波羅任務，成功的把12名男性送上月球；川普總統在4日的國慶演說中誓言美國將再度派人登月，而太空總署這次打算派女性出征。

新任務也不再以阿波羅命名，改由這個希臘神話中的太陽神的攣生姐妹「月亮之神」阿特蜜絲(Artemis)擔綱。

太空總署不只計畫2024年重返月球，並打算到2028年在月球建立持久基地；登月的「第一個女性和下一個男性」，將踏上從未有人類到過的月球南極。

2003年「哥倫比亞號」太空梭失事後，太空總署一直把心力和財力放在前往火星；但是，川普2017年下令把焦點轉回月球。

在月球設立基地，可作為前往火星的中繼站，因此太空總署擬定在2028年底前派人登月的計畫，可是在副總統潘斯敦促下，提前到2024年，正好是川普如順利連任的任滿之時。

截至今年3月為止，共有500多人到過太空，其中只有64名女性；第一個女先鋒是1963年升空的蘇聯女太空人，過了20年後，莎莉‧賴德 (Sally Ride)在1983年6月成為美國第一個進入太空的女性；而梅‧傑米森(Mae Jemison)1992年成為第一個上太空的黑人女性。

在人類登月本月間屆滿50周年之際，太空總署正積極準備在2024年重返月球；載運太空人的「獵戶座」太空艙研發作業進展順利，可是主要由波音公司發展的火箭發射系統進度卻落後。

太空總署本月2日也對將「獵戶座」太空艙的發射逃生系統進行成功的測試。這項在佛州卡納維爾角進行的三分鐘測試，目的在演練發射太空船時，萬一發生爆炸或火箭推進器故障，讓太空人緊急離開太空艙回到安全地方。

「獵戶座」計畫主管說，這項測試使載人前往月球的第一項阿特蜜絲計畫邁進一大步。

美國積極訓練女性太空人，準備把第一位女性太空人送上月球。圖為登上國際空間站的美國...
美國積極訓練女性太空人，準備把第一位女性太空人送上月球。圖為登上國際空間站的美國女太空人科奇。 (Getty Images)
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