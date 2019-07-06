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真愛不嫌晚！美國兩人瑞相戀結婚 加起來203歲

2019-07-06 13:08聯合新聞網 綜合報導

約翰與菲麗絲年齡加起來203歲，交往近一年決定要共結連理。圖／取自臉書
約翰與菲麗絲年齡加起來203歲，交往近一年決定要共結連理。圖／取自臉書
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找尋愛情永不嫌晚！美國俄亥俄州的約翰與菲麗絲年齡分別是100歲與103歲，兩人同住一間養老院，有幸遇到彼此後交往近一年，終於決定要共結連理。菲麗絲表示，雖然已屆百歲，但他們仍是彼此相愛。他們居住的養老院也在臉書專頁公佈這件喜事，大批網友獻上祝福，更引來590次轉貼分享。

根據《CNN》報導，約翰．庫克（John Cook）今年年滿100歲，他是一名退伍軍人，過去曾參與過第二次世界大戰，菲麗絲（Phyllis Cook）則將在下月8日年滿103歲。兩人同住一間養老院，過去都各自兩度痛失伴侶，住進養老院後又找到彼此，也互相交往近一年。

約翰與菲麗絲在上月26日至法院，原只打算申請結婚許可，結果發現可以當場結婚，因此兩人便順理成章結婚，約翰說，「這不在計畫中，但是到了那裡，他們說『我們可以為你們證婚』，於是我說『好啊，就結了吧』」，兩人對於百歲後還能再度找到廝守一生的伴侶都深感幸福。

菲麗絲表示，「或許別人會認為像我們這種年紀的人結婚，有點難以置信，但我們彼此相愛」，兩人也坦言到這個年紀仍有激情，約翰被問到最喜歡與菲麗絲做什麼，他害羞回答「我大概不該講這個」。

兩人居住的養老院Kingston Residence of Sylvania也在臉書專頁上公布這樁喜事，還貼出兩人春風滿面的合照，現已引來近千個按讚、逾150則留言、590次分享，許多網友表示祝福，也有人說「真愛永遠不嫌晚」、「祝福兩位能在餘下的人生盡情享受」、「現在知道要到哪一家養老院養老了」。

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