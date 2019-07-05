英國13歲女孩坦承懷孕 男友狂刺20多刀致死

2019-07-05 15:10 聯合新聞網 綜合報導



被害人露西去年被發現身中數刀，倒在南安普敦的森林中。圖擷自 太陽報 分享 facebook

英國一名13歲女孩露西（Lucy McHugh）2018年7月被發現身中二十多刀，陳屍在南安普頓體育中心旁的森林中，兇手疑似是與女孩有過性行為的25歲男子尼考森（Stephen Nicholson），但尼考森卻矢口否認，甚至稱女孩「迷戀他」，全案仍在調查中。

根據英國BBC報導，被害人在南安普頓體育中心旁的森林中被發現，被發現時身上有多處刺傷且失血過多致死。嫌犯尼考森偶而會與露西與她的家人住在南安普頓，尼考森向警方描述露西對他有「深深的迷戀」。

他表示，露西時常跟著他、坐在他的大腿上。有一次更以懷孕一事威脅他，並拿走尼考森房間裡的衣服及其他物品。當警方詢問是否與露西有任何性接觸時，尼考森表示什麼都沒有。

但根據警方找到露西的日記中顯示，尼考森與露西有長達一年多的秘密性關係，且尼考森不斷對露西施暴。案發前一晚，露西傳訊息告訴尼考森自己懷孕了，向尼考森索取金錢並要求與他見面，即便尼考森表示自己封鎖了露西的訊息，檢察官仍根據他的手機數據，發現當天尼考森就在事發地點附近。

除了謀殺案之外，尼考森還同時被指控在露西12歲時性侵她，及性侵另外一名十四歲少女，但尼考森全數否認，全案仍在審理中。