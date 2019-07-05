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變性少年慘遭三漢輪姦 狠咬色魔要害脫身

2019-07-05 11:50香港01 記者李福源／報導

位於比利時安特衛普的「紅藍同志俱樂部」。圖擷自Google Map
位於比利時安特衛普的「紅藍同志俱樂部」。圖擷自Google Map
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去年6月22日，比利時安特衛普（Antwerp）一名17歲變性少年與兩名友人前往當地「紅藍同志俱樂部」（Red & Blue gay club），當晚其「她」首度以女性身分外出，豈料慘遭三名男子強行推上計程車，載到一個住宅單位輪姦，案件近日開審。

受害人透露，當日她先被一名34歲男子性騷擾，為了避開其纏繞，於是決定離開俱樂部到外面「喘口氣」，但就被該名男子與另外兩名年齡分別是25歲和24歲的同黨跟蹤，後來更強逼她坐上一台計程車。她憶述稱，當時思緒非常混亂，完全不知道是甚麼一回事。

在計程車上，24歲的疑犯開始對她上下其手，她一直嘗試去推開，無奈力氣太小，反抗失敗，最後被帶到杜恩鎮（Deurne borough）一個住宅單位，慘遭三人輪姦，後來她狠咬其中一人的陰莖才成功脫身。

殘留DNA吻合終改變說法

三名被告起初堅稱沒有到過案中的同志俱樂部，並否認接觸過受害人的身體，然而警方調查發現，受害人身上所殘留的DNA與三人吻合，結果他們全都改變說法。

當中34歲被告的律師稱：「我的當事人不再否認曾與女事主發生性行為，但他並沒有違反其意願。根據保安人員的說法，二人一直在接吻，且攝影機的影像顯示女事主並非被迫登上計程車，如果是強逼的話，司機應該會出手阻止」。另外兩名被告同樣聲稱，他們是在獲得女事主同意的情況下，才與之發生性行為。

女事主的代表律師提出，三人須賠償7052鎊（約6.9萬港元），每人起碼被判入獄6年，「我的當事人是變性人，當晚是她第一次以女性身分外出，而這令事件變得更嚴重」；聆訊將於下周四（11日）繼續進行。

延伸閱讀：

警長涉非禮舊同學案　事主稱曾問應否報警　男友僅答：你想怎樣

店東涉教煮汁企姦女工案　辯方指女事主勾引店東　事件屬商業交易

文章授權轉載自《香港01》

變性性騷擾比利時
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