50℃熱浪逾百死 印度將不宜人居

2019-07-05 00:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



陣雨過後，加爾各答一群女學生一日爭相淋著屋頂流下的雨水。 （歐新社） 分享 facebook

印度乾季氣溫飆破攝氏五十度，今年入夏以來已有逾百人因高溫死亡。專家指出，氣候變遷導致熱浪更頻繁且更嚴重，將引爆人道危機，未來印度大部分地區極可能不宜人居。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，印度首都德里上月測得攝氏四十八度高溫，是該市歷來錄得的六月最高溫。拉賈斯坦邦的楚盧（Churu）氣溫更高達五十點六度，逼近二○一六年的印度全國最高溫紀錄，位於拉賈斯坦邦的帕洛迪鎮測得五十一度高溫。

印度雨季通常介於六月至十月間，雨季前的乾季天氣燠熱。近幾年來，印度乾季的熱浪變得更強烈、更頻繁也更久。

根據印度政府規定，當氣溫超過地區「正常」溫度四點五度以上，且持續至少兩天，就是「熱浪」。若高溫超過正常值六點四度且持續兩天以上，則是「嚴重熱浪」。在德里，若氣溫持續四十五度超過兩天便屬於熱浪。

印度一列火車上月發生四名乘客活活熱死的意外，這些乘客位於沒有空調的車廂，車內空氣不流通，有人抱怨呼吸困難。

印度最窮的比哈爾邦遭嚴重熱浪侵襲，已造成逾百人死亡，全邦停課五天。政府警告民眾，在一天中最熱的時候盡量留在室內不要外出，但對於必須賺錢討生活的民眾而言，這些警告無濟於事。

美國麻省理工學院（ＭＩＴ）水文及氣候學教授艾塔希爾說：「即使氣候變遷改善，未來熱浪仍將持續惡化，但若不改善氣候變遷的影響，熱浪會惡化得更嚴重。」

ＭＩＴ專家指出，就算全球成功降低碳排放，控制全球均溫的上升速度，未來印度部分地區仍然會熱到「考驗人類生存極限」，而這些地區也恰巧是較弱勢的地區。如果全球持續目前的碳排放速度，這些地方可能在二一○○年之前就無法再住人。