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男為逞強「生吞壁虎」遭感染 狂排黑尿器官衰竭亡

2019-07-04 20:24香港01 記者卓柏安／報導

澳洲一名男子被指因為生吞壁虎而感染寄生蟲，最後死亡。示意圖／擷自香港01資料照
澳洲一名男子被指因為生吞壁虎而感染寄生蟲，最後死亡。示意圖／擷自香港01資料照
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千萬不要胡亂生吞昆蟲！去年底澳洲一名男子參加聖誕派對時，在朋友的慫恿下生吞一隻壁虎。事後他的身體出現不適，吐出綠色膽汁及排出黑色尿液，腹部更腫脹得猶如壞胎6個月的孕婦一樣，男子於10天後因器官衰竭死亡。他求診時被診斷為沙門氏菌感染，不過有學者估計其真正死因是感染了寄生蟲－曼氏裂頭絛蟲（Spirometra）。

35歲男子大衛（David Dowell）來自澳洲昆士蘭，他去年底出席聖誕派對，席間朋友拿出一條壁虎，並說要他將壁虎活生生吞下去。當大衛將吞下壁虎後，變得猶如飲醉酒一樣，被送院急救，他抵達醫院時已經徹底失去意識，院方最初認為大衛是被沙門氏菌感染。

大衛抵達醫院後開始嘔出綠色膽汁，尿液變成黑色，腹部更腫脹得像6個月孕婦一樣。此外，他的肺部充滿不明液體，並從胃部慢慢滲出來，而且連睪丸都腫脹得如西柚般大，並滲出不明液體。大衛留院10日，於12月1日做手術時死去，遺下結婚15年的妻子及3個女兒。

有醫生表示，大衛的胃和肝出現明顯問題，一般沙門氏菌感染的徵狀不會如此嚴重。分類學家兼生態學家戴安（Diane Barton）指出，殺死大衛的真正「兇手」有可能是曼氏裂頭絛蟲。雖然一般爬蟲類動物都帶有沙門氏菌，但壁虎還會攜帶其他寄生蟲。

戴安續指如果一條壁虎很容易被捉到，很可能因為壁虎已被大量幼蟲依附。不過她亦提到，寄生蟲從入侵、依附、到生長只需10天，時間相當短促，「嚴重的寄生蟲感染可以導致腹部出現阻塞，或是有一些東西走進肝臟，阻塞管道，但過程會這樣快嗎？」。大衛的家屬表示不論死因為何，希望院方可以給他們一個清楚的交代。

大衛因生吞壁虎感染病菌而身亡。圖取自／臉書照片
大衛因生吞壁虎感染病菌而身亡。圖取自／臉書照片
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文章授權轉載自《香港01》

寄生蟲澳洲

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