觀光客阻礙交通 巴黎市中心禁巴士

2019-07-04 14:04 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



巴黎觀光巴士數量過多，造成交通壅塞，於是未來將禁止它們開往巴黎市中心。(photo by Wiipedia ) 分享 facebook 巴黎要減少觀光巴士數量！法國巴黎副市長葛瑞格華表示，觀光巴士雖造成了觀光客的便利，但它們數量過多，已呈現一種「無政府狀態」，也造成交通壅塞，將禁止它們開往市中心。而除了法國以外，歐洲也有其他國家因為觀光客過多造成問題。

原因與對策

根據《法蘭西24》報導，法國是全球觀光客人數最多的國家之一，去年共有5千萬名觀光客來到巴黎以及首都圈內的法蘭西島等地區。這樣的人潮造成了交通問題，目前市政廳正在擬定對公共汽車交通的相關規定，並在城外設置停車場，希望未來觀光巴士不再開入市中心。

葛瑞格華表示，雖然沒有了觀光巴士，但觀光客可以像當地人一樣，選擇走路或騎腳踏車等較為環保的移動方式，或者搭乘其他大眾運輸工具。原本在觀光巴士工作的導遊，也可改為進行騎腳踏車或步行的導覽團。

觀光客問題

根據《CNN》報導，葛瑞格華表明，即使巴黎觀光客過多的問題並沒有維也納、巴塞隆納等著名城市嚴重，而且巴黎也相當歡迎觀光客，但過量的觀光客確實產生交通等方面的問題，造成市民生活上的困擾。

歐洲其他國家也有觀光客過多的情形。例如，阿姆斯特丹的旅遊局因為遊客量已超過上限，決定停止進行旅遊相關廣告。另外，威尼斯朱德卡運河發生過大型遊輪撞上遊覽船的事件，讓當地民眾開始極力爭取政府禁止大型遊輪在該地帶行駛，這被視為觀光客過多所衍生出的問題。

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