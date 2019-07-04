女市長在意市容 荷蘭紅燈區地下化

2019-07-04 14:03 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



出自於市容與控管犯罪原因，阿姆斯特丹市長海薩瑪盼能重整紅燈區。(photo by 網路截圖of Youtube) 分享 facebook 荷蘭首都將迎來20年來最大的市容改造，市長盼將紅燈區地下化！阿姆斯特丹市長海薩瑪4日表示，荷蘭將娼妓合法化目的並非敗爛市容，她將提出4項改革方案，例如禁止性工作者如模特般站在窗前，並考慮關閉市中心的妓院。不過，海薩瑪也表示，她不是要全面禁止該市的娼妓產業，在政策商討完畢要推到市議會前，會向市民與企業解釋清楚。

根據《曼徹斯特晚報》報導，荷蘭於2000年將賣淫合法化，該國也因「紅燈區」的獨特風景成為大批遊客前往的一大原因。然而，阿姆斯特丹市長海薩瑪4日指出，出自於維持市容與掌控秩序為由，她將提出對娼妓業的4項重大改革。

魄力十足、該市首位女市長的海薩瑪表示，首先，將禁止把性工作者當成模特般立於窗前；其次，將關閉市中心的妓院（類似於過去提的地下化）；再者，減少該市妓院數量，並增強對營業人員的控管。海薩瑪重申沒打算禁止這項行之有年的產業，她只是想改善市容，並對娼妓產業因應而生的人口非法販賣進行打擊。

據《英國廣播公司》報導，雖然海薩瑪多次打包票會盡量不影響到現有的娼妓業者，也說會在政策商討全面、送往市議會之前會與民眾交流觀點，但不少反對聲浪仍擔憂受影響。反對派認為，把紅燈區拋離市中心只是「眼不見為淨」的做法，這些弱勢的性工作者若被趕到警備更鬆散的外圍地區，豈不是更危險？暴力與毒的力量更易滲入這項產業。

這項改革其實八字都還沒有一撇，就招來如此多的反對聲浪，足以見該國對於這項產業也抱持著極端的看法，常有女權主義者認為，性工作產業就是在物化女性，而畫出一個紅燈區更強化這種觀點，不過，一些經濟人士則認為這符合經濟學的市場機制，有需求就有供給，每個工作只要不涉及違法的逼迫，女性有自我選擇的權利，不該過度批評與干涉。

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