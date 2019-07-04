最正女足球裁判戲弄球員 俏皮「眨眼一笑」迷倒網友

2019-07-04 11:38 聯合新聞網 綜合報導



費爾南達。圖擷自 @fernandacolomboreal 分享 facebook 萬綠叢中一點紅！美女總是特別引人注目，尤其在都是男性的足球比賽中，一名女裁判費爾南達（Fernanda Colombo）與球員幽默互動在網路上流傳，她甜美可愛笑容以及凹凸有致的身材引起網友熱議，讓她瞬間爆紅。

據《太陽報》，今年30歲的費爾南達（Fernanda Colombo）是巴西人，曾是FIFA的裁判，在2018年退休，影片中是她受邀擔任厄瓜多爾全明星賽的裁判畫面，賽中球員被吹犯規後，費爾南達走向前，表情嚴肅凝視他，手往後伸，假裝要掏出黃牌驚告，結果只是拿了手帕擦汗，球員隨後笑了出來，費爾南達見狀更是笑開懷，露出燦爛甜美的笑容。

人紅是非多，爆紅後也為他帶來了困擾，費爾南達在社群網站上分享自己被邀約「陪睡」的內容，一次價碼是約是台幣5.6萬元，讓她覺得自己被侮辱，粉絲見狀要她趕緊報警處理。

費爾南達。圖擷自 @fernandacolomboreal 分享 facebook