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氣候變遷加劇 歐洲熱浪將成常態

2019-07-03 16:11台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

氣候變遷加劇，歐洲熱浪恐越加頻繁。科學家指出，隨著地球溫度持續升高，不僅讓歐洲各地熱浪提早出現，出現機率也會越來越高。觀察今年6月，熱浪也比往常高出攝氏4度，法國甚至出現史上最高溫紀錄。

熱浪成為常態

據《BBC》報導，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution，WWA）科學家在法國指出，熱浪通常會在夏季出現，但上週出現在許多歐洲國家是前所未見，不僅時間發生過早，測到溫度也相當高，包括在法國、瑞士、奧地利、德國與西班牙多處地方都創下高溫紀錄。

科學家表示，熱浪形成的直接原因是因為天氣，來自非洲北部的熱空氣由於中歐的高壓與在大西洋上空停滯的風暴而引起。至於在法國，出現熱浪的可能性至少將增加五倍，甚至達到100倍或更高。

法國國家科學研究院科學家沃塔則指出，「我們經歷了一場熱浪，這種強度可能在本世紀中期就會成為常態。上週五在法國測得的45.9C新記錄又再次證實，如果沒有緊急的氣候緩和行動，等到本世紀末，法國的溫度可能升至50°C或更高的溫度。」

荷蘭皇家氣象研究所（Royal Netherlands Meteorological Institute）奧登柏博士指出，「我們相當肯定低標五倍的說法是有效的。」

法國高溫罕見

據《CNN》報導，奧登柏表示，「我們觀察從1947年到現在法國的熱浪記錄，發現法國六月熱浪變暖的速度之快令人驚訝。」

法國是在上週五測得史上最高溫度攝氏45.9度，比2003年當時紀錄還高出1.8度。科學家指出，就時間點來看，這次熱浪確實不尋常，因為這種強烈炎熱的天氣在7月和8月期間較為常見。

從全球角度來看，上個月也是有史以來最熱的六月。歐盟哥白尼氣候變化服務（C3S）在週二公佈的衛星數據顯示，6月歐洲平均溫度比正常高出2°C以上，全球平均溫度也比2016年6月紀錄高出攝氏0.1度左右。

據《英國獨立報》報導，C3S認為，雖然很難直接將歐洲熱浪與氣候變遷連結，但由於全球變暖，這種極端天氣事件預計會更加普遍。

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熱浪法國高溫

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