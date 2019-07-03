氣候變遷破表 熱浪恐增5倍

2019-07-03 14:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合2日電



法國上周被籠罩在創紀錄的熱浪中，科學家2日指出，氣候變遷至少使熱浪發生的可能性增大了五倍。

來自非洲撒哈拉的熱浪上周席捲歐洲，在許多地方打破最熱紀錄，從法國和德國到西班牙北部和義大利，氣溫比正常水平高出10℃。

氣象學家說，假如100年前也發生罕見的熱浪，那麼今年6月26至28日的氣溫將比1900年同一時期的氣溫高出4℃(7.2℉)。歐洲今年6月的氣溫比正常年份約高2℃，全球今年6月的平均氣溫比去年同期高出0.1℃。

牛津大學環境氣候研究所的研究人員指出，氣候變遷使法國的熱浪加重了五倍，但在許多地方，氣候導致氣溫升高的因素卻被低估。

荷蘭皇家氣象研究所的研究人員說，即使是僅根據氣溫紀錄，發生類似上周極端高溫的可能性也比1900年高出100倍，因此不能完全歸咎於氣候變遷，大氣污染、城市的熱島效應、土壤的濕度、天空的雲團以及其他許多因素，都可能導致熱浪加劇。

氣象學家表示，他們根據對氣象資料的研究和對氣象模型的分析認為，氣候變遷的因素導致熱浪加重五倍還是最保守的估計，氣候變遷的作用可能更大。

通過對衛星資料和歷史氣溫圖表的分析，研究人員發現，歐洲2019年6月的氣溫比1850至1900年的平均水平要高出3℃。研究人員說，歐洲西南部地區6月最後一周的氣溫是不同尋常地高，儘管已是十分罕見，但在氣候變遷的影響下，未來還能出現更多和更強的熱浪。

法國、義大利、西班牙和部分中歐國家，上周都出現了創紀錄的高溫天氣，數十人在一周的熱浪中喪命。而法國2003年的熱浪至少導致1萬5000人死亡。