格陵蘭冰層溶解 淤沙浮現帶來商機

2019-07-03 14:39 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國國家航空暨太空總署(NASA)最新的紀錄顯示，自2014至2017年，南極融化的海冰幾乎與北極一樣多，面積縮水至近40年來新低；而鄰近北極的全球最大島嶼格陵蘭西南部冰層溶解，淤沙浮現，專家也說可能有助滿足全球供沙需求。

氣候變遷讓人口有5萬7000人的格陵蘭，成為數十億人口經濟建設重要材料砂石的供應地；1980年以來格陵蘭冰層融化的速度增加了六倍，還會繼續並且更加速，意外變成全球砂石提供者，但是要大量運走，當地政府和全球專家還要評估對環境的影響。

即使環境評估可行，真的施行，仍須企業界動腦筋，也要砂石價格夠撐起運載成本。

萬一格陵蘭真的靠砂石經濟起家，當地人會不會想從丹麥獨立？利用氣候變遷發財，有沒有「道德倫理」問題？

格陵蘭目前出口90％靠漁產品，政府預算一半靠丹麥。若砂石經濟可以提高格陵蘭的經濟實力，減低對丹麥的依賴，這個島嶼可能會要求獨立。

格陵蘭冰層每年產生約9億噸淤沙，首都Nuuk南部50哩瑟米力克峽谷冰河溶解，就產生其中的四分之一。

如果該峽谷產生的淤沙的15％也就是3300萬噸可以抽取出來，將可足夠供應加州聖地牙哥縣兩年所需。

而地球暖化只會加速，冰層溶解也是，淤沙浮現量也只會增加，如丹麥科學家班笛克森( Mette Bendixen)所言，「就像水龍頭」，不斷噴出砂石。

班笛克森說，格陵蘭人製造出來的二氧化碳排放量非常少，卻得承受一大堆全球暖化的負面效應，包括海平面高漲和冰原融化，如果說有什麼正面效應，「誰有資格說他們不能從中獲益？」

世界各地，砂石需求量不斷攀升，印度甚至出現砂石黑幫，夜暗偷挖河床或海岸砂石。聯合國報告指出，採沙速度高過自然復原速度，造成自然生態加速腐蝕、惡化。

在Nuuk經營砂石場的摩根森(Nicolai Mogensen)看準了全球市場趨勢，今年開始囤積格陵蘭砂石；他說：「班笛克森的想法沒錯，全世界開始沙貨短缺。」