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石油業肇禍說 OPEC稱無科學根據

2019-07-03 14:37世界日報 編譯孫梁／綜合2日電

導致氣候變遷的因素莫衷一是，但有一派的說法是因石油業引起的；石油輸出國家組織(OPEC)秘書長巴金多(Mohammed Barkindo)不滿持這種主張者的批評，認為他們對石油產業的攻擊沒有科學依據，指他們是石油行業向前發展的最大威脅。

OPEC秘書長巴金多在維也納舉行的產油國與夥伴國的俱樂部會議上說，極端天氣的活動與氣候危機之間有關，越來越明顯，但世界上卻出現了針對石油產業的廣泛動員，結果使公民社會被誤導，認為石油是氣候變遷的原因。

在瑞典一名青少年發起「未來星期五」運動的鼓舞下，歐洲學校最近出現了罷課。這名瑞典青少年說：「OPEC總部工作人員的子女向我們詢問對未來的看法，因為他們看到罷課的青少年走上街頭，以向石油行業表示抗議。」

巴金多說：「針對石油產業的動員是試圖影響政府的政策和企業的決策，也包括對石油產業投資的決策。但我們認為，石油產業是參與解決氣候變遷問題的一部分。」

根據2015年的巴黎氣候協定，各國承諾把全球氣溫的升幅控制在2攝氏度(3.6華氏度)以內，最好不超過1.5攝氏度。

科學家表示，為了實現氣溫升高不超過2攝氏度的目標，全球必須大幅減少廢氣排放，而廢氣排放的主要來源是包括石油在內的化石能源。

石油輸出國家組織秘書長巴金多，對於石油業引發氣候變遷的說法相當不滿。 路透
石油輸出國家組織秘書長巴金多，對於石油業引發氣候變遷的說法相當不滿。 路透
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氣候變遷OPEC廢氣排放

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