靜脈注射促進生育？ 揭英公司斂財

2019-07-03 13:45 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國傳出健康公司藉著「促進女性生育能力」為幌子，提供不實療法斂財！英健康公司「Get A Drip」以提供抗衰老水滴為賣點，聲稱能增加女性生育能力。英國懷孕諮詢處與醫學權威3日跳出來抨擊，雖然科學證實女性生育能力與維生素攝取有關，但該公司收取高價進行內含大量維生素的靜脈注射是無用的，生育能力得仰賴個人健康和長期攝取。

根據《英國廣播公司》報導，英國健康公司Get A Drip以推出促進女性生育能力的「靈藥」而獲得大量關注，他們聲稱，藥劑內含維生素和礦物質，以上物質都經科學證實有助於促進生育能力，透過水溶液的靜脈注射能「最直接讓身體吸收」，比起腸道吸收還迅速，因此收取高額價位（初始為75英鎊，全階段療法甚至飆到3000英鎊）。

然而，英國懷孕諮詢處3日站出來抨擊「沒有證據證明這能改善生育能力」，公司創辦人錢伯斯很快出面滅火說：「公司會立刻下架這些療程，並反省真實效用是否符合原本保證的」但他仍堅持有著科學所背書的促進生育能力，只承認是效益程度上的差距。

但據《衛報》報導，該國生育局主管巴恩絲說，雖然錢伯斯所提到的科學證明是煞有其事，但他似乎「斷章取義」，她解釋：「科學上所說的生育能力和維生素攝取有關，是指婦女平時的身體健康狀態，而狀態不會因短期注射而改變，短期施打大量的維生素水溶液只會造成膀胱的負擔。」

醫學權威多爾芬更直白指出，錢伯斯所言是刻意強調有助於盈利的科學學說，唯一能促進女性生育能力的就是老生常談的「保持健康」，至於患有慢性維生素和葉酸缺乏症患者，得每日固定服用口服補充劑、長期調養，促進生育能力並非能一蹴可幾的，而錢伯斯的公司只是利用婦女的希望，換取財富。

醫學界指出，婦女促進生育能力的確與維生素有關，但卻不是短期猛注射水溶液到靜脈就能搞定的。(photo by Pixabay-under CC licensed) 分享 facebook

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