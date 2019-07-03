超過400年等來日全蝕 最佳觀測在智利

2019-07-03 13:33 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



智利天空全黑，睽違百年的日全蝕駕到！隨著月亮在太陽和地球之間，三者連成一直線，又恰好發生在新月當天，就會產生日全蝕，小部分地區會呈現全黑；而本次日全蝕發生於台灣時間3日凌晨，加上天氣晴朗因素，在智利與阿根廷鄰近地區能觀測得最為清楚。智利天文學會表示，這是該地區從1592年來首次，下一次預計得等到2165年。

智利沙漠看最清楚

根據《歐洲新聞網》報導，天文學中所謂的日全蝕是指在新月期，月亮經過太陽與地球之間，三者接近呈一直線，月球本影會遮掩太陽光，使地球上陰影地區呈現日全蝕的「全黑」稀有景致，今年的日全蝕則在台灣時間3日凌晨出現於南美洲。

本次日全蝕的「覆蓋路線」將從皮特肯群島的奧埃諾島、智利到阿根廷鄰近地區，其中，學者認為最佳觀測地區是智利沿海城市拉賽雷納北部的阿塔卡馬沙漠，原因是該處濕度甚低、且沒有城市燈光影響，可謂是「南美最清楚的天空」，也成為本次日全蝕最易觀測之地。

而這次日全蝕也吸引成千上萬的遊客前往智利觀看，該國之所以謂為熱潮也與稀有度有關，智利前一次出現日全蝕現象得追溯回1952年，錯過這次大約得等到2165年。

趁機會研究太陽輻射

據《福斯新聞網》報導，相對於前一次日全蝕是於2017年出現在美洲大陸（約為俄亥俄州到南卡羅來納州），本次出現之地不是在杳無人因的沙漠，就是在是無人居住的南太平洋小島，對於喜愛親臨現場觀測的天文愛好者來說難度較高，但擁有良好設備、做好萬全準備的NASA會提供天文愛好者網路收看的直播。

除了天文愛好者關注日全蝕以外，NASA關注的原因更包含科學目的，他們表示，日蝕期間的研究有助於科學家了解太陽輻射的來源，若有所發現，或許能改善太空船的材料耐久性，畢竟美國還得為他們2024年重登月球的太空任務「打好基礎」。

智利北部沙漠成為本次日全蝕的最佳觀測之地，該國也因睽違日全蝕已久，本次掀起一陣觀光熱潮。(photo by 網路截圖 of Youtube) 分享 facebook

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