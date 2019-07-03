日全食奇觀睽違2年再登場 天文迷齊聚南美

2019-07-03 13:05 中央社 智利拉伊格拉2日綜合外電報導



數以萬計遊客今天欣賞到了罕見的日全食，包括智利和阿根廷在內，拉丁美洲南部大片地區，短暫地從白晝變成了黑夜。

「國家地理雜誌」（National GeoraphicMagazine）網站報導，這是2017年以來全球首見的日全食，而今天這場日全食更罕見之處，是它發生在全球對觀測和研究太陽準備最充分的地方。

英國廣播公司（BBC）報導說，架設許多望遠鏡的智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama）科津波（Coquimbo），就位於此次的「日全食帶」（Path of totality），寬約100英里地區都在觀測範圍內。

數千人齊聚智利拉塞雷納（La Serena）附近海灘，當月亮完全遮蓋住太陽的那一刻，民眾爆出如雷的歡呼聲和鼓掌聲。

一些人大叫說：「我的天哪，真是不可思議。」還有人反覆呼喊說：「再來一點，再來一點。」

整個日全食過程持續超過2分半鐘。

拉西亞天文台（La Silla Observatory）天文學家瓊斯（Matias Jones）說：「日全食全貌可透過天文台觀測的情況非常罕見，上次是在1991年發生。」拉西亞天文台隸屬歐洲南方天文台（European SouthernObservatory）。

澳洲遊客克拉克（Betsy Clark）則說：「我不認為世上有比拉西亞更棒的日全食觀測地點，因為這裡非常乾燥，幾乎確定看得到太陽。」

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）也前來拉西亞附近的拉伊格拉（La Higuera），和數千名民眾一同見證日全食奇觀。

拉西亞天文台透過旗下強大的望遠鏡在網路直播日全食過程，並開放民眾參與，辦了不少座談會和工作坊等學校參訪課程。