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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

北極狐跋涉千里 凸顯氣候變遷嚴重

2019-07-02 15:17台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

科學家發現北極狐遷徙紀錄創新猷，但原因是因為北極融冰增加，牠被迫不斷尋找更適合的...
科學家發現北極狐遷徙紀錄創新猷，但原因是因為北極融冰增加，牠被迫不斷尋找更適合的家。（Photo on wikipedia）
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「完全沒想到狐狸可以移動這麼遠的距離！」挪威北極部的研究員近日觀察到去年在當地裝定位器的北極狐，在76天內居然移動了3506公里（從挪威到格陵蘭再到加拿大），是有史以來移動最長距離的狐狸。科學家推測，北極狐為了食物遷徙很正常，但近年來北極冰層變薄，讓牠們更難找到食物與棲身之地，才會如此長途跋涉。

狐狸遷徙新紀錄

根據《英國廣播公司》報導，研究員在挪威最北境的斯瓦爾巴半島（緯度介於74至81度）東側海岸抓到這隻當時不滿1歲的母狐，將GPS裝在牠身上後就把牠野放進行追蹤，後來母狐跑到西岸，然後再21天後便抵達1512公里遠的格陵蘭島，然後又再花了50幾天時間跑到加拿大。

「從來沒有狐狸可以遷移這麼遠的距離。」科學家除了驚異牠遷徙的長度外，更驚訝的是牠的遷徙速率。這隻母狐平均每天的速率是46公里，甚至在紀錄中有一天疾行155公里的紀錄。科學家原本以為牠被射殺，用船運送才會這麼快，但牠移動範圍附近都沒有什麼船的蹤跡。

融冰增加導致長途跋涉

挪威北極部研究員富格勒表示，北極狐為了找食物遷徙很正常，不過這次的移動距離超乎想像，北極融冰增加，造成棲地減少也是主要原因之一。他也提到，GPS後來就失去訊號，不過母狐遷徙到加拿大會面對獵食習性轉換的挑戰：在斯瓦爾巴半島是以海鮮為主，在加拿大則是以旅鼠類居大宗。

《紐約每日新聞》提到，科學家早已預告，北極融冰近年來逐漸變少、變薄，讓北極許多生物都面臨生存的威脅。以北極熊為例，由於融冰減少，會鑽出冰層換氣的海豹也減少，讓北極熊、狐等生物需要長途跋涉才能找到食物，甚至還會闖進人類村莊跟人類發生衝突，北極融冰減少是氣候變遷惡化下，最血淋淋的證據之一。

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北極熊挪威加拿大

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