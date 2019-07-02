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比四分之一個台北還小！全球唯一沒有紅綠燈的國家 交通卻超順

2019-07-02 15:07聯合新聞網 綜合報導

你能想像如果在台灣沒有紅綠燈，街道會是什麼模樣嗎？在南歐的聖馬利諾共和國(Repubblica di San Marino)，不同於世界各國，是全世界唯一沒有紅綠燈的國家。該國不但沒有因此發生塞車問題，極少發生車禍，更是治安最好，全球最有錢的國家之一。

圖為聖馬利諾共和國地景。 路透
圖為聖馬利諾共和國地景。 路透
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聖馬利諾是義大利境內的「國中國」，是世界上第5小的國家，比台北市面積的4分之1還小，只有61.2平方公里。該國土地狹小，但經濟高度穩定，失業率也是全歐洲最低，是全世界最有錢的國家之一。此外，聖馬利諾還有個頭銜是「車比人多」，在國內卻看不見半盞紅綠燈。但車禍事件沒有因為紅綠燈絕跡而頻傳，反而大大減少事故機率。

聖馬利諾沒有紅綠燈的原因，在於國土面積狹小，道路設計只有環行道以及單行道，一上路就只能開到底無法回頭。當地居民素質也十分良好，謹記「小路讓大路、支線讓主線」的原則，用路人互相禮讓，使得事故發生的次數降到最低。

讓人驚豔的不只有交通。聖馬利諾還擁有世界上名列前茅的良好治安，在當地夜不閉戶只是基本款，許多老闆更是連鑰匙都不拔，直接掛在店家大門就閃人回家。就算沒有港口跟機場，憑著優良的居民素質及治安，這個歐洲小國每年仍舊能吸引200多萬名觀光客朝聖。

失業率觀光機場塞車

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