日本九州暴雨釀1死 疏散百萬人

2019-07-02 15:07 世界日報 編譯中心╱綜合1日電



受梅雨鋒面影響，日本九州南部從6月30日晚間到今日各地下大雨，出現河川氾濫、土石流等災情，熊本、宮崎、鹿兒島、愛媛四縣至少121萬人接獲疏散勸告。已知一人罹難。

日本氣象廳預測，從1日傍晚至2日傍晚為止，九州南部24小時內恐出現150毫米降水量、九州北部也將有100毫米以上大雨發生。

日本氣象廳表示，預料到4日為止，局部地區會有打雷、下大雨的情況，呼籲民眾嚴防土石災害、房屋淹水、河川氾濫。

九州南部從6月28日晚上開始到1日上午11時為止的總雨量，宮崎縣蝦野市末永高達682.5毫米、鹿兒島縣薩摩川內市入來町達536.5毫米，創下當地觀測史上7月份降雨量紀錄，被視為「災害級大雨」。

日本放送協會（NHK）報導，由於雨勢驚人，當局一度針對熊本、宮崎、鹿兒島和愛媛等四縣121萬人發出避難警報。鹿兒島市本城町1日上午一戶民宅受到屋後山區土石崩落的影響，一名70多歲婦女遭活埋後被救出送醫，原本還有意識，但後來不治。

鹿兒島縣霧島市排水系統來不及排水，導致多戶民宅淹水。消防單位表示，在霧島市隼人町有三名身陷淹水屋內的老人被用小艇救出。當地淹水情況嚴重，許多旅館損失慘重。

JR九州公司表示，今天清晨鹿兒島縣內的測雨計已達到規範值，所以九州新幹線的熊本與鹿兒島中央之間，首班新幹線列車暫時停駛，近上午9時才恢復通車。