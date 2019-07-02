13歲少女腹痛就醫才知懷胎3個月 生父是70歲阿伯

2019-07-02 15:56 聯合新聞網 綜合報導



少女腹痛就醫，檢查結果發現已懷胎14週。示意圖／Ingimage 分享 facebook

美國佛羅里達州一名13歲少女因為腹痛就醫，沒想到經過檢查後，竟然已經懷孕14週，且小孩的爸爸竟是一名70歲的老翁。由於少女只有13歲，目前警方已介入調查。

根據《每日郵報》報導，該名少女因持續腹痛不適，因此到當地一間醫院求診。最初，還以為少女只是便秘，但經醫生檢查後，竟發現她當時已懷孕14週。由於少女尚未成年，因此院方決定通報當地治安官辦公室和佛羅里達州兒童與家庭部（the Florida Department of Children and Families）。

雷諾被控與未成年少女性交遭起訴。圖擷自 Daily Mail 分享 facebook

隨後警方介入調查，少女供稱腹中孩子的父親是與她同住的70歲老翁雷諾（Renaud Jerome）。她指稱雷諾會撫摸她，還會與她性交。雷諾坦承過去3個月曾與少女發生3次性行為，但強調是少女主動示好，聲稱「她對他的興趣超過了他對她的興趣」，自己從未強迫少女做任何事情。

警方並未說明雷諾和這名少女的關係，僅透露雷諾曾數次負責照顧少女。根據佛羅里達州法律規定，18歲為合法性交年齡，23歲以上人士在獲得對方同意情況下，與16-17歲之間的人士發生性關係亦合法。但未滿16歲進行性行為皆屬違法。因此雷洛以涉及三項與未成年少女性交罪，以及一項侵犯兒童罪被起訴。