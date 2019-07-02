影／未來人類長怎樣？ 科學家用模型告訴你：超嚇人！

2019-07-02 13:10 聯合新聞網 綜合報導



科學家推測未來人類的長相，並製作出3D模型「Mindy」。圖擷自 Mirror 分享 facebook

你有想過未來的人類長什麼樣子嗎？科學家透過科技對人類造成的影響，推測西元2100年後人類的長相，並透過3D技術創造出未來人類的模型，結果猶如「怪人」讓人害怕。

根據《鏡報》報導，一家公司和科學家合作，創造出名為「Mindy」的未來人類模型。只見這個模型的樣子，因為幾個小時坐在辦公室的電腦前，抬起脖子看著智慧型手機而渾身駝背。另外頸部肌肉也顯得粗壯，以支撐因看電腦和手機的頭部姿勢。

除此之外，「Mindy」呈現出來的人類頭骨也為了保護大腦免受智慧型收機的輻射而變厚。並且由於長時間握著智慧型手機，他的手部已經「進化」成爪狀抓握，且肘部彎曲成90度。

最後，「Mindy」身上最奇怪的變化過於擁有第二組眼瞼，為了能夠過濾各種智慧型產品所發出的光線。托雷多大學（University of Toledo）的研究員卡桑（Kasun Ratnayake）解釋，這種進化可以阻止我們的眼睛接觸到過量的有害光線。他更進一步表示「人類可能會發展出更大的內眼瞼以防止暴露在過度光線下，或者眼睛的晶狀體可能會進化發育，使其阻擋入射的藍光，但不會阻擋其他高波長的光，如綠色，黃色或紅色。」

科學家表示，雖然這個模型有點極端又嚇人，但他們希望可以藉此給世人一個震撼，並為目前的科學研究提供有趣的視覺表現。