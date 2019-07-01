NASA頻傳佳績 偵測小行星手到擒來

2019-07-01 17:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



NASA最近搶佔著科技的新聞版面，今又傳出其太空機構監測站能讓小行星無所遁形！NASA1日公佈一張從加勒比海上空所拍的閃光圖，確定圖中亮光是12小時前剛檢測到的小行星爆炸所引起。科學家法諾契亞表示，雖然這個小行星因體積過小，穿過大氣層就會燃燒殆盡（對地球毫無危險），但這也說明NASA監測能力強大到連這麼小的天體都能掌握。

根據《新亞特拉斯網》報導，NASA1日公佈一張加勒比海上空的閃光圖，發言人表示，圖中閃光被證實是美東時間22日凌晨5點多所發生的小行星燃燒所致，這個小行星其實不大，直徑僅5公尺，基本上這種尺寸的天體都會在大氣層就燃燒殆盡。

而這顆被命名為2019MO的小行星果真在穿過大氣層之前，就被NASA監測站所發現，也一如NASA的推估對地球沒有危險，事實上，NASA還很精準的估算這樣的小行星若距離地球約300多英里之處，通常不易被發現。本次能發現這樣的小行星也讓學界感到振奮，科學家法諾契亞認為，這次事件就是對NASA能力的一大肯定。

同樣據該專業天文網《新亞特拉斯》報導，NASA1日同時宣布進行無人機實驗，目的是讓無人機能整合到美國國家空域系統（NAS），意指讓常規飛機與無人機能分工合作，透過科技進行新嘗試，以期達到無人機普及，搭配監測技術一起進步。

NASA表示，他們從2012年就不斷加強試飛計畫，就是要讓無人機能做到以計算機控制航道，避免與常規飛機發生相撞意外，而他們近期採用的新型雷達Darpa-Lite完美立功，其偵測範圍與準確性都能幫忙計算出來向物體（不僅僅是針對飛機）的航道與大小，讓無人機能保持安全。

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