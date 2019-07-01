電影拍敘男童伏屍海灘 家人痛心

2019-07-01 14:07 世界日報 編譯中心／綜合30日電



敘利亞男童浮屍海灘。歐新社 分享 facebook 土耳其導演奧默薩里卡亞即將推出電影新作「亞藍寶貝：死亡之海」，以照片震撼世界的2015年伏屍土國海灘敘利亞難民男童亞藍庫迪故事為發想，但男童家人對此強烈抵制。

亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）的姑媽媞瑪．庫迪（Tima Kurdi）告訴加拿大廣播公司（CBC）：「我現在極度傷心。」她「無法接受」姪子的故事被轉化為電影作品。

亞藍．庫迪2015年和幾名家人搭船逃離敘利亞前往希臘，但途中船艇翻覆，亞藍溺斃，屍體隨後被沖上土耳其海灘。當地一名記者捕捉到他臉朝下、小小身軀蜷曲伏臥海灘的令人心碎畫面，照片在國際間廣為流傳，也迫使歐洲國家暫時對難民採取較開放態度。

媞瑪．庫迪說，男童家屬並未被徵詢，是否願意將他的故事改編成目前已在拍攝中的電影，且媞瑪自己是透過現居伊拉克的男童父親阿布杜拉．庫迪（Abdullah Kurdi）間接得知這件事。

媞瑪．庫迪說：「他（阿布杜拉）打電話給我，和我一樣哭泣。他說：『我不敢相信竟然已經有人在拍電影。』『我無法想像我死去的、還不會說話的兩歲兒子（在電影中）復活。』」

電影「亞藍寶貝：死亡之海」（Aylan Baby. Sea of Death，暫譯）目前正在土耳其攝製，導演奧默薩里卡亞已在社群媒體上搶先曝光影片海報。