藝術界鉅作「花瓶」 回歸義大利畫廊

2019-06-30 18:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



被納粹在二戰時期盜走的荷蘭大師范海伊森名作「花瓶」，終於能回到義大利的畫廊。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 藝術界鉅作「花瓶」終於回家！這件被納粹盜走的名畫，將被歸還回義大利佛羅倫薩市的烏菲齊畫廊。外媒指出，烏菲齊畫廊負責人、德國籍的艾克自年初就開始呼籲德國要盡道義、歸還藝術品，德方終於在日前宣稱，他們引用法律時效之說，讓擁有該畫作的家庭不得干預歸還動作，終使荷蘭名作「花瓶」回到烏菲齊畫廊。

德須負道義責任

根據《英國廣播公司》報導，從今年年初，義大利佛羅倫薩市的著名畫廊烏菲齊就不斷呼籲要取回鉅作「花瓶」，當時該畫廊負責人艾克表示，德國需付道義責任，把納粹時期從各國奪走的東西逐漸歸還，而時至日前德國終於鬆口，花瓶此畫作回義國有譜。

德國表示，「花瓶」雖然被納粹拿走，但在德國統一後的1991年重新出現，並且於私人家庭手中。而現在已達30年法定時效，這個私人家庭要求200多萬歐元的補償款過了時效，所以不能拒絕歸還動作，當局與該家庭的私下協議細節並未公佈，但律師推測，該國應該是堅持「納粹士兵奪走時不被視為所有權，因此不得轉贈給後代，得以被強制歸還。」

畫廊負責人收回各作

談及「花瓶」的來歷，據《ABC網》報導，這個畫作是由荷蘭名家范海伊森（Jan van Huysum）所畫的靜物畫，此畫一直是烏菲齊畫廊的鎮廊之寶之一，最早是由大公爵波爾多在1824年買下為畫廊的收藏品，其後一直到1943年才被德軍盜走。

這起歸還事件主要得歸功於烏菲齊畫廊的負責人、德裔的艾克，他聲稱，在二戰與納粹恐怖創傷尚未痊癒時，德國出自於道義責任得將從各國掠奪的藝術品通通歸還，他盼望花瓶此畫是歸還潮的開端。

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