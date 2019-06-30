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美女做什麼都可以原諒？日女自爆學歷職業全造假

2019-06-30 16:13香港01 記者夏洛特／報導

源藤アンリ。圖／香港01提供
源藤アンリ。圖／香港01提供
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雖然說「可愛就是正義」，但有可愛容貌不代表就可以騙人。日本一名模特兒源藤Anri（源藤アンリ）憑着「日本最可愛便利店員」的稱號，成功引起話題，出道短短半年就已經有3個固定演出的節目。正當大家好奇要到哪一間店才可以見到她，她日前卻在節目中自爆，原來她從來沒有在便利店打過工，學歷亦是說謊，直言「反正沒有傷害到任何人，所以覺得我沒有做錯」，令節目嘉賓都傻眼，批評她「毫無反省」。不少網民都認為她誠信破產，要求她退出娛樂圈，但亦有人指今次事件再次為她引起話題，「反正人們很快就會忘記，然後又會拜倒她的美貌之下」、「美女特權就是多」。

源藤Anri於半年前才進入娛樂圈，但憑着自稱是「日本最可愛便利店員」，不時在節目大爆有關便利店的趣事，搏得不少關注，短時間內她已經出演過20多個節目，在3個節目中更有固定演出。她在Twitter上不時曬出自拍美照，又會呻「上夜班很累」等等內容，令不少人信以為真。

不過源藤於26日播出的《有吉大反省會》節目中，卻自爆自己從來沒有在便利店打過工，而這個設定亦非事務所的商業策略，只是源藤不想上事務所安排的課程，才想到用「在便利商店打工」為藉口偷懶，連經理人都不知道她在說謊。而在節目上分享的趣事，都是她事前在網上收集的資料，並非她本人的經歷。

除了經歷造假外，她亦對於自己是鄉下人感到自卑，所以訛稱自己是「青山學院大學」或是「菲利斯女學院大學」等著名大學的畢業生，製造自己出身名門、是個大小姐的假象，她更曾潛入青山學院大學的學生飯堂扮學生，但實際她只是產業能率大學的畢業生。

講大話不眨眼的她更對自己的媽媽說謊，因為害怕媽媽反對她進演藝圈，於是謊稱自己在美容院打工，在每次快被發現的時候就立刻換藝名，結果出道半年已換了7次藝名，「源藤Anri」亦最近才改成，自稱這是她的真名。

很多嘉賓對她面不改容地說謊都感到非常驚訝，在主持人問「全部都是謊言？」後，她卻笑着說「都是說謊，對不起，哈哈」，完全沒有半點悔意，令主持不禁反斥：「你在笑什麼？」她解釋，雖然她說自己在便利店打工，但「日本最可愛便利店員」這句賣點是由經理人想出來，所以覺得錯不在她，「反正沒有傷害到任何人」。她又指希望節目播出後能重新出發。她的發言令到不少在場嘉賓都傻眼，批評她「毫無反省」，其中前AKB48成員指原莉乃更直指「感覺她就是那種會搶人男友的女人」。

許多網民都認為源藤誠信破產，要求她退出娛樂圈，「很扭曲的女人」、「要別人如何相信你說要重新做人？」、「說謊說得這麼流暢，內在性格應該很恐怖」。不過亦有人指今次事件再次為她引起話題，更令不少人一下子就記住她的名字，像間接宣傳，「反正人們很快就會忘記，然後又會拜倒她的美貌之下」、「長得可愛就算說謊也可以被原諒」、「美女特權就是多」。

源藤アンリ。圖擷自@anrigento
源藤アンリ。圖擷自@anrigento
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

便利商店模特兒自拍破產打工

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