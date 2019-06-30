女同遭襲擊 軍方竟鼓勵強暴？世界變好前能怎麼做

有血有淚的香港反送中、蘇丹鼓勵軍事鎮壓時強暴女性，面對許多國際和社會議題，無論是戰爭、性別暴力或其他，我們都感到焦慮與憂心。其實，每個人都能在自己的位置上，找到施力點，為你的理想世界，創造一點點改變。

近日，香港反送中議題延燒，你或許有發現，很多人都將臉書頭貼換上了具有聲援香港意義的洋紫荊。面對許多國際和社會議題，無論是戰爭、性暴力或其他，我們都同樣替受害者感到不捨與憂心，但卻常常有一種無能為力的焦慮。這種焦慮是很正常的，因為好關心，好希望自己能做些什麼，卻苦無方向。

其實，每個人都能在自己的位置上，找到一個適合的施力點。即使僅是微薄的力量，匯聚起來也相當可觀。再次以香港反送中為例，為了守護民主，有 200 萬人走上街頭，成為密密麻麻人群中的一小點。（推薦閱讀：何韻詩、香港母親、台灣女孩張珮歆：在龐大起義裡，每個人都能找到施力點）

不僅反送中事件，面對其他社運或議題時亦然。如果你手邊有足夠的錢，你可以加入捐款行列；如果你會攝影，你可以拍下一張張即時照片，甚至是錄影畫面，還原現場給其他人看；如果你有一些文字書寫底子，你可以打開 facebook 、 Instagram ，和大家說說，發生了什麼事、為什麼我們要關注這件事。（投稿可至：【迷人來稿】邀請你以知識為支點，撐起世界）

如果你沒辦法親自到現場，你可以選一個值得信賴的媒體或意見領袖，轉發他們的報導或文章。「知」的力量也很重要，也許因為你的分享，能讓更多不知道這件事的人開始願意關注。

這陣子，除了暫時落幕的香港反送中外，國際上也發生許多事件，例如：蘇丹抗爭與軍事鎮壓。而有沒有哪些方式，可以實質幫助身陷苦海的他們呢？這裡提供你一些方法。

近期實例：蘇丹抗爭與軍事鎮壓

位於非洲的蘇丹自 2018 年 12 月起，展開一連串的抗爭行動，總統 Omar al-Bashir 下台。蘇丹民眾們上街示威，要求軍政府讓渡權力，但卻遭到軍事鎮壓，根據統計，目前死亡人數已超過百人。情況嚴重，我們如何伸出援手，盡一己之力？（前情提要：蘇丹軍事鎮壓那一天，我眼睜睜看著少女被強暴：她們不斷尖叫哭泣）

這裡提供幾個資源和管道，讓你也有機會為他們盡一份心力。

•捐款給相關權益組織 ◦聯合國兒童基金會 (UNICEF) ：該組織致力於幫助因為戰爭衝突而流離失所的兒童。（捐款管道： You Can Make a Difference Right Now）

◦救助兒童會 (Save the Children) ：自 1984 年以來，致力於改善蘇丹兒童面對的困境。（捐款管道：Help Save Children in Sudan）

◦國際救援委員會 (International Rescue Committee) ：自 1989 年以來，一直致力於幫助蘇丹流離失所和營養不良的兒童。（捐款管道： War and hunger : South Sudan）

•參與相關募資行動 ◦ Food & Medicine for Sudan：這個臉書募資活動，正在為蘇丹的人們籌措食品和藥品資金。

◦ Emergency Medical Aid for Sudan：募集而來的資金將用於購買醫療用品，以及支持醫院能順利運作並照顧傷者。

•簽署相關請願書或連署 ◦ The UN must investigate the 3rd of June human rights violations in Sudan by the Military：這份連署書要求聯合國必須調查蘇丹軍方侵犯人權的相關事件。

根據 CNN 報導，在蘇丹街頭抗爭的女性人數，遠超過男性。因此，掌權者發要求軍人們在進行鎮壓時強暴女性。從這件事中，我們看見了無所不在的性別暴力是如何對女性產生威脅。

走在對抗性別暴力的漫漫長路上

事實上，世界各地想達到性別平等、尊重多元，前方都仍有漫漫長路需要被克服。即使是被視為性別平等發展成熟的英國，至今都仍會發生讓人遺憾的事，例如：英國女同志情侶遭襲擊：逼我們表演接吻，不照做就挨揍，或是 10 歲，媽媽把我的乳房燙平：「否則男人會想和妳做愛」。

如果你想關注更多性別暴力議題內容，這裡替你整理了幾篇文章，細數從 2015 年至今，世界各地的性別暴力事件。

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•「生完孩子，才放妳走」緬北人口販運，將女性賣到中國生育

•控訴校長性騷擾後，被燒死的孟加拉女孩：剩最後一口氣，我也要奮戰到底

•緬甸安全部隊以性侵進行種族清洗！羅興亞難民悲歌：「他邊把刀插進我身側，邊強暴我」

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•伊朗女孩給世界最沈痛的一封信：我被強暴，卻被判了死刑

在世界快速運轉的同時，它可能有變得更好或更壞的地方，前方的漫漫長路看似遙遙無期，但只要去做，改變就有可能發生。像是在幾十年前，我們也難以想像，臺灣竟然會成為全亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

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