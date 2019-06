女同遭襲擊 軍方竟鼓勵強暴?世界變好前能怎麼做

有血有淚的香港反送中、蘇丹鼓勵軍事鎮壓時強暴女性,面對許多國際和社會議題,無論是戰爭、性別暴力或其他,我們都感到焦慮與憂心。其實,每個人都能在自己的位置上,找到施力點,為你的理想世界,創造一點點改變。

近日,香港反送中議題延燒,你或許有發現,很多人都將臉書頭貼換上了具有聲援香港意義的洋紫荊。面對許多國際和社會議題,無論是戰爭、性暴力或其他,我們都同樣替受害者感到不捨與憂心,但卻常常有一種無能為力的焦慮。這種焦慮是很正常的,因為好關心,好希望自己能做些什麼,卻苦無方向。

其實,每個人都能在自己的位置上,找到一個適合的施力點。即使僅是微薄的力量,匯聚起來也相當可觀。再次以香港反送中為例,為了守護民主,有 200 萬人走上街頭,成為密密麻麻人群中的一小點。(推薦閱讀:何韻詩、香港母親、台灣女孩張珮歆:在龐大起義裡,每個人都能找到施力點)

不僅反送中事件,面對其他社運或議題時亦然。如果你手邊有足夠的錢,你可以加入捐款行列;如果你會攝影,你可以拍下一張張即時照片,甚至是錄影畫面,還原現場給其他人看;如果你有一些文字書寫底子,你可以打開 facebook 、 Instagram ,和大家說說,發生了什麼事、為什麼我們要關注這件事。(投稿可至:【迷人來稿】邀請你以知識為支點,撐起世界)

如果你沒辦法親自到現場,你可以選一個值得信賴的媒體或意見領袖,轉發他們的報導或文章。「知」的力量也很重要,也許因為你的分享,能讓更多不知道這件事的人開始願意關注。

這陣子,除了暫時落幕的香港反送中外,國際上也發生許多事件,例如:蘇丹抗爭與軍事鎮壓。而有沒有哪些方式,可以實質幫助身陷苦海的他們呢?這裡提供你一些方法。

近期實例:蘇丹抗爭與軍事鎮壓

位於非洲的蘇丹自 2018 年 12 月起,展開一連串的抗爭行動,總統 Omar al-Bashir 下台。蘇丹民眾們上街示威,要求軍政府讓渡權力,但卻遭到軍事鎮壓,根據統計,目前死亡人數已超過百人。情況嚴重,我們如何伸出援手,盡一己之力?(前情提要:蘇丹軍事鎮壓那一天,我眼睜睜看著少女被強暴:她們不斷尖叫哭泣)

這裡提供幾個資源和管道,讓你也有機會為他們盡一份心力。

•捐款給相關權益組織 ◦聯合國兒童基金會 (UNICEF) :該組織致力於幫助因為戰爭衝突而流離失所的兒童。(捐款管道: You Can Make a Difference Right Now)

◦救助兒童會 (Save the Children) :自 1984 年以來,致力於改善蘇丹兒童面對的困境。(捐款管道:Help Save Children in Sudan)

◦國際救援委員會 (International Rescue Committee) :自 1989 年以來,一直致力於幫助蘇丹流離失所和營養不良的兒童。(捐款管道: War and hunger : South Sudan)

•參與相關募資行動 ◦ Food & Medicine for Sudan:這個臉書募資活動,正在為蘇丹的人們籌措食品和藥品資金。

◦ Emergency Medical Aid for Sudan:募集而來的資金將用於購買醫療用品,以及支持醫院能順利運作並照顧傷者。

•簽署相關請願書或連署 ◦ The UN must investigate the 3rd of June human rights violations in Sudan by the Military:這份連署書要求聯合國必須調查蘇丹軍方侵犯人權的相關事件。

根據 CNN 報導,在蘇丹街頭抗爭的女性人數,遠超過男性。因此,掌權者發要求軍人們在進行鎮壓時強暴女性。從這件事中,我們看見了無所不在的性別暴力是如何對女性產生威脅。

走在對抗性別暴力的漫漫長路上

事實上,世界各地想達到性別平等、尊重多元,前方都仍有漫漫長路需要被克服。即使是被視為性別平等發展成熟的英國,至今都仍會發生讓人遺憾的事,例如:英國女同志情侶遭襲擊:逼我們表演接吻,不照做就挨揍,或是 10 歲,媽媽把我的乳房燙平:「否則男人會想和妳做愛」。

如果你想關注更多性別暴力議題內容,這裡替你整理了幾篇文章,細數從 2015 年至今,世界各地的性別暴力事件。

•受困西班牙農田的摩洛哥婦女:為了溫飽,我只能讓雇主性侵

•「生完孩子,才放妳走」緬北人口販運,將女性賣到中國生育

•控訴校長性騷擾後,被燒死的孟加拉女孩:剩最後一口氣,我也要奮戰到底

•緬甸安全部隊以性侵進行種族清洗!羅興亞難民悲歌:「他邊把刀插進我身側,邊強暴我」

•「反正同志不敢聲張」俄羅斯犯罪集團,鎖定同性戀下手

•【性別觀察】我們都可能是她!16 歲阿根廷少女遭擄,輪暴致死

•【性別觀察】巴西輪暴案與輔大性侵案,他們的受害經驗不是你的笑話

•伊朗女孩給世界最沈痛的一封信:我被強暴,卻被判了死刑

在世界快速運轉的同時,它可能有變得更好或更壞的地方,前方的漫漫長路看似遙遙無期,但只要去做,改變就有可能發生。像是在幾十年前,我們也難以想像,臺灣竟然會成為全亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

歡迎分享這篇文章給更多人看到這個世界發生的性別事件,也歡迎贊助有伴計畫,在改變世界這條路上,一起作伴。

一直以來,女人迷都以性別為觀點,探索社會因性別而起的各種挑戰,致力於打造讓每個人都能更自由快樂的平等世界。如果你也相信我們核心價值與理念,歡迎你一同加入有伴計畫,性別平等路上,我們一起走。