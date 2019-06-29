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「希望大家放過她！」俄國婦生下畸型女 驚悚臉龐頻遭霸凌

2019-06-29 14:26聯合新聞網 綜合報導

達林那(右下)面貌先天畸形。圖／取自《Siberian Times》
達林那(右下)面貌先天畸形。圖／取自《Siberian Times》
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俄羅斯一名47歲的產婦艾琳娜，在懷胎7月時羊水就破了，送醫後產下一名女嬰，豈料女嬰的臉卻先天畸形，超過半張臉都被嘴巴佔據，模樣驚悚，醫師建議艾琳娜放棄孩子，但她當時拒絕了。她表示女兒都會受到同學、路人指指點點，但她仍不會放棄女兒，近日將為女兒進行重建手術

根據《METRO》報導，47歲的艾琳娜產下女嬰達林那時，醫師就向她說「我不確定妳應不應該看孩子的臉，妳可以考慮放棄孩子」，並建議艾琳娜放棄為女兒治療，也可將女嬰留下讓院方處理，艾琳娜看到女兒的畸形面貌後也非常驚訝，她坦言「當我第一眼看到她的外表，我嚇到快要暈倒」。

然而艾琳娜與丈夫拒絕醫師提議，目前達林那已經6歲，然而仍因外貌關係，常遭到同學與路人的霸凌或攻擊，甚至有親友要求艾琳娜在聚會上將女兒藏起來，也有人拒絕與他們往來，逼迫他們搬離家鄉。

不只如此，艾琳娜表示，當地幼稚園擔心嚇到其他同學，幾乎都拒絕讓達林那入學，因此達林那也很害怕人群，艾琳娜說「真的很希望大家放過她」，且由於達林那先天畸形，她無法正常說話或進食，艾琳娜表示非常希望聽到達林那喊一聲「媽媽」，直言「那一定是世界上最美妙的聲音！」

達林那目前尚未做過全面診斷，醫師診斷她是患有Nager綜合症，這是一種影響面部骨骼和組織的出生狀況。艾琳娜曾帶著女兒到醫院求助，醫院卻建議他們拋棄女兒，或將她留在育幼院。不過，俄羅斯一家大型慈善機構Rusfond願意資助他們，並已為達林那募資到足夠的醫藥費，也找到願意進行重建手術的醫師，艾琳娜開心的表示，希望手術有助於修復女兒的臉，並讓女兒可以跟其他孩子一起玩。

圖／取自《Siberian Times》
圖／取自《Siberian Times》
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醫師手術

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