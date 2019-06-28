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探索生命基石 NASA將派無人機登陸土衛六

2019-06-28 18:22中央社 華盛頓27日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，打算派一架無人旋翼機飛向土星最大衛星泰坦（Titan，又稱土衛六），以尋找生命基石，作為探索太陽系的下一項任務。

NASA將於2026年展開這項名為「蜻蜓」（Dragonfly）的任務，預定2034年登陸，將派出一架旋翼機飛到這顆冰層覆蓋衛星的數十處地點；泰坦有濃厚大氣層，科學家認為這裡相當於非常早期的地球。

這是除了地球以外，唯一已知表面有液態河流、湖泊和海洋的天體，儘管裡頭含有甲烷和乙烷等碳氫化合物，而非水。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「造訪這個神祕海洋世界，可以徹底改變我們對宇宙生命的理解。」

「這項先進任務幾年前是難以想像的，但我們現在準備好迎接蜻蜓任務的驚人飛行。」

NASA指出，這架飛行器有8個旋翼，能像大型無人機般飛行。

NASA發聲明表示：「在這項基線2.7年的任務中，蜻蜓將探索從有機沙丘到撞擊坑底部等各種環境，在這裡液態水以及生命關鍵的複雜有機物質，可能曾經共存數萬年。」

泰坦是太陽系第2大衛星，擁有厚厚的水冰殼，水冰殼下面是一個主要由水組成的海洋。泰坦大氣層大部分為氮氣，和地球一樣，但密度是地球的4倍，而甲烷構成泰坦的雲和雨。

泰坦距離太陽約14億公里，其表面溫度為攝氏零下179度，地表壓力較地球高約50%。

NASA太陽系
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