尼斯湖水怪是真的？南極出土15噸重「異類」恐龍化石

2019-06-28 17:49 聯合新聞網 綜合報導



最近在南極挖出了一種具有蛇狀頭部、長頸和類似於海牛的巨型海洋生物化石。圖擷自／mirror 分享 facebook

最近在南極挖出了一種具有蛇狀頭部、長頸和類似於海牛的巨型海洋生物化石，研究人員推估，必須花費約數十年的時間，才能重新建構出這約7千萬年前的白堊紀生物。甚至有人相信，這個重達15噸的巨型恐龍，就是傳說中的尼斯湖水怪。

綜合外媒與《國家地理雜誌》的報導，這個化石於1989年在南極大陸北端的西摩島（Seymour）上被發現，但極端寒冷的氣候之下，研究人員僅能在每年的1、2月挖掘幾周，甚至還會有暴風雪打亂進度，或是造成研究人員完全無法靠近該地。因此直到2017年，才將全部的化石挖出並修復其骨架。

此次被挖出的巨型恐龍化石，是至今為止在南極大陸發現的最完整化石之一，總共有4個鰭翼，研究人員相信這是屬於薄板龍（elasmosaurs）的一種，但是這個在南極發現的化石頸部較短、頭骨偏大，所以牠被視為是薄板龍中的「異類」，甚至阿根廷的古生物學家奧戈曼認為「這是多年來的一個謎團…因為我們也無法確認牠是不是薄板龍」。

薄板龍屬於蛇頸龍（plesiosaurs）的其中一個分屬，是白堊紀最大的海洋生物，奧戈曼相信「牠是一種沒有人知道的蛇頸龍」。雖然出土的化石並沒有頭骨，但研究人員推估這尚未命名的薄板龍重約11.8頓至14.8頓之間，全長約40英尺（約12公尺），比目前已知的薄板龍都大得多；而其生存的時期大約來自恐龍大滅絕前的3萬年前、據今約6600萬年的白堊紀時期。

研究人員目前正積極對化石進行分析，以了解更多恐龍的秘密，奧戈曼說，根據牙齒的尺寸，牠很可能以甲殼類動物和小魚為食，事實上，在這個古老的標本上還有更多重要的研究可以實驗。