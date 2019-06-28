影／最危險火山爆發高噴15公里 高空照壯觀嚇人
巴布亞新幾內亞西新火山爆發，名列全球最危險火山之一的烏拉旺火山（Mount Ulawun）從26日開始火山活動，大量岩漿和濃煙噴發到高空中，熔岩甚至已從三個不同的地點切斷了該國的新不列顛高速公路（New Britain Highway ）。
根據澳洲媒體《ABC News》報導，從衛星圖像來看，這座火山的噴發羽流達到13至15公里的高度。而一名飛行員艾洛里（Eroli Tamara）也在高空中拍到了火山濃煙噴發到高空的景象，非常壯觀。「灰雲的頂部看起來確實延伸到3萬-4萬英尺（約10-12公里）」艾洛里如此告訴記者。
另一位網友Quentin Talingapua也在推特上發布了火山爆發的近距離照片，只見濃煙和熔漿沖天。這些影像也引來網友們表示「看起來很嚇人」，紛紛為該地的區民祈禱，希望能夠遷移到安全的地區。由於熔岩流和灰燼，當地社區不得不逃離約20-30公里，已有5000多人撤離家園。新幾內亞航空公司（Air Niugini）也無限期取消所有在基姆比（Kimbe）霍斯金斯機場（Hoskins Airport）降落的航班。
而烏拉旺火山在過去幾十年中雖然也定期發生小規模火山爆發，但像這樣規模的火山爆發，之前分別發生在在2000年9月和2001年5月。
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