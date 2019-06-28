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歐洲熱翻 法國學校關閉

2019-06-28 01:32經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

近日歐洲熱浪來襲，巴黎民眾在巴黎鐵塔前的噴泉涼爽一下。 歐新社
近日歐洲熱浪來襲，巴黎民眾在巴黎鐵塔前的噴泉涼爽一下。 歐新社
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歐洲今年夏季遭遇熱浪侵襲，來自非洲撒哈拉沙漠的一波熱空氣導致歐洲一大部分地區刷新高溫紀錄，法國部分學校因此關閉、民眾搶買空調，讓人更擔心氣候變遷帶來的問題。

從巴黎到慕尼黑，許多居民和遊客都泡在噴泉、溪流和湖泊中降溫，因為高於攝氏30度的氣溫居高不下，法國南部和西班牙部分地區溫度更飆破40度。

熱浪使得德國在通常無速限的高速公路上實施速限，因為異常高溫可能導致路面出現致命裂縫。幾名民眾則因在公眾場合熱到脫光衣服遭警察攔下。在巴黎註冊的約六成車輛遭勒令停駛，電風扇與冷氣被搶購一空。在羅馬，動物園管理員以餵食冰凍水果幫動物消暑。

西班牙電視氣候播報員蕾普拉娜（Silvia Laplana）推文說：「地獄正在來臨。」當地溫度已超過攝氏40度，當局警告發生森林大火的風險極高。在鄰近波蘭邊境的德國城鎮Coschen 26日氣溫飆升至攝氏38.6度，打破1947年來6月高溫紀錄；輪胎製造商米其林總部所在地、法國中部城市克勒蒙費朗氣溫飆上40.9度，為1923年有紀錄來最高。

世界氣象組織表示，預計歐洲這波連續高溫在27日達到高峰。專家怪罪氣候變遷是把撒哈拉沙漠熱空氣帶到西歐的原因。類似的效應在去年引發西伯利亞被稱為「東方怪獸」的強烈寒流襲擊西歐。

2月高於平均值的溫度與5月出現寒流也歸咎於所謂的高速氣流擾亂。極端天候引發歐洲各界熱議。

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