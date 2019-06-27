全世界空汙最嚴重城市！前100名有57座被這一國包辦

2019-06-27 15:19 聯合新聞網 文章提供／遠見



空汙是發展中國家所面臨的重要議題。圖／ingimage 分享 facebook 自從工業革命掀起序幕後，地球開始受到前所未有的汙染──人口爆炸性增長、建築物一棟棟興建擴張，原有的自然棲地開始成為不肖廠商砍伐整地之目標；拔地而起的水泥叢林破壞了生態、導致物種滅絕，在所謂「人定勝天」的荒謬觀念下，人類早已對環境產生無比的傷害。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，全球每年死於環境空氣汙染的人數，高達420萬人；而由於家庭暴露於燃油廢氣與爐灶煙霧的死亡人數，也有380萬人之鉅；世界上更有多達91％的人口，居住在空氣質量遠遠低於標準值的地區──這無遠弗屆的侵害，已成了大自然反撲不容忽視的警告。

世界衛生組織訂定，PM2.5每日平均標準達25µg/m³就應警戒、超過35µg/m³就對健康有所危害，因為這些微塵可能是來自沙塵、汽車排放廢氣、工業廢氣、汙染物等，它微小到無法被人體鼻腔黏膜過濾，導致侵入肺部、穿透肺泡，更引發氣喘、呼吸道疾病、心血管病變與嚴重過敏等症狀，長期累積十分嚴重。

圖擷自／市調機構IQAir AirVisual 分享 facebook

日前，市調機構IQAir AirVisual公布了2018年過去整年的空汙指標，它以全球各城市的懸浮微粒為基準，依據氣候概況和能見度剖析，羅列出世界空汙最嚴重肆虐之前100名地區──你可能難以想像這些人民應該如何生活。

在這份名單中，中國（China）和印度（India）成了最佔大宗的國家，分別為57座和33座。此外，巴基斯坦（Pakistan）有2座，其餘孟加拉（Bangladesh）、阿富汗（Afghanistan）、巴林（Bahrain）、蒙古（Mongolia）、科威特（Kuwait）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、尼泊爾（Nepal）以及波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）各1座。

不難發現，在這些備受汙染的城市中，除了一座位於東歐外，其餘全部都是亞洲國家，這些開發中城市的工業廢氣排放、交通工具之汙染，成了空氣品質每況愈下的難堪。

經濟起飛的印度 汙染成了嚴重問題

在最嚴重的10個城市中，印度就包辦了7座，甚至前33名中，該國就囊括了22座，這也成了印度當局目前面臨最難堪的問題，也由於正值經濟起飛、經濟成長率普遍亮眼的階段下，工業的成長必然是優勢，環境的隱憂反而成了次要關心的重點。

以全球最嚴重汙染的城市古爾岡為例，它是一座擁有近百萬人口的金融和工業中心，位於新德里西南方約30公里處，崛起於1970年，是重要的印度本土汽車製造重鎮和據點，但基礎建設的落後、毫無管制的排放標準，讓此地的空汙十分可怕。

值得注意的是，若將這份報表以新德里為中心放置於地圖上，可以發現它周邊的衛星城市統統都是汙染源最重的地區，包含東方的加濟阿巴德、南方的法里達巴德、西南方的比瓦迪與東南方的諾伊達等。

若再加上勒克瑙、帕特納、焦特布爾等大城，你幾乎可以斷言，整個印度北方根本是壟罩在霧霾當中。

根據世界銀行（World Bank）估計，空氣汙染消耗印度的國內生產總值的8.5％，這是資源的一大消耗。而隨著經濟預測的快速增長、工業化程度的提高，未來勢必會進一步加劇此問題。

河北和新疆 空汙舉世知名

而在名單上佔據超過一半數據的中國，更是在經濟崛起的過程中，正面對不容忽視的環境代價。

若依城市排名，中國最嚴重的前10名城市分別為新疆和田市、新疆喀什市、河北邢台市、河北石家莊市、新疆阿克蘇市、河北邯鄲市、河南安陽市、河北保定市、山西臨汾市、新疆五家渠市。

值得注意的是，在中國空汙最嚴重的省份中，大部分都以新疆和河北為主。

新疆地區幅員遼闊，炎熱乾燥的氣候和穩定的融雪灌溉水源，讓新疆成了最知名的棉花產地，它也是中國油氣資源最豐富的省區。

然而，新疆最嚴重的問題，在於它不斷增長的沙漠化趨勢，水氣少、蒸發量大和過度放牧的問題，使沙塵成了影響全區的箇中關鍵，自然空氣品質極糟。

此外，河北的空氣汙染舉世知名，由於此地是國內重要鋼鐵、煤炭、電力、紡織、石油、航運、汽車產業重鎮，多年來的發展，成了空汙最可怕的地區，鄰近的北京也深受其害。

好比說，石家莊是中國河北省之省會，人口高達1100萬，是華北重要的大城，發達的城市天際線與紡織廠，讓霾害普遍壟罩於天空，居民在外基本配備一定是口罩；保定市在空汙上也有著嚴重汙染，來源主要在於工廠大多使用燃煤發電機，工廠恣意排放的汙染物更是慘烈。

為了打擊空汙，河北的唐山市近期已開始讓鋼鐵廠擴大停產、限產，期待從根本的源頭上，真正遏止空汙的嚴重性。

經濟和環境的難題

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在這世界前100名空汙最嚴重之處，大部分是開發中城市，也證明經濟在崛起的當下，環境汙染連帶成為可怕的後遺症。

世界各國政府應該注意的，是如何避免在城市發展期間疏於環境保護，經濟起飛固然重要，但如果因此對生態、環境產生汙染，不僅對大自然不利，連帶人民健康也會受到損害。

（作者／魯皓平 本文出自2019.06.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）