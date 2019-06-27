在社交媒體打卡 小心引賊入室

2019-06-27 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／長堤市報導



聯邦調查局（FBI）探員miguel Luna表示，民眾不要隨意在社交媒體上「打卡」，很可能會被不法之徒盯上。路透 分享 facebook

白宮亞太裔行動計畫（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islander）26日舉辦講座。聯邦調查局（FBI）探員miguel Luna表示，民眾不要隨意在社交媒體上「打卡」，很可能會被不法之徒盯上，最好不要曝露自己的行蹤。所有要求轉賬的電郵，都要先跟對方確認。

此外，電信詐騙中，一旦錢是民眾自己匯出，銀行將不予賠償，警方也不能幫助追回。家裡安裝攝像頭，要注意保護隱私。

「打卡」是指民眾到某處名勝或網紅餐廳吃飯，在社交媒體上發文發照片，表示已經來過這裡，就好像上班時打卡一樣，證明已來過。

Luna表示，很多民眾喜歡在社交媒體上「打卡」，但最好不要這樣。如有人在某名勝地打卡，並發文「慶祝生日」，那麼他已洩露了至少三條信息：第一不在家，第二透露了自己行蹤，以及自己的生日。他表示，大約有15%的美國民眾都因為洩露了行蹤，導致家裡被人闖空門，所以民眾發這些照片之前最好三思。

此外，求職網站領英（Linkedin）也是個人資料洩露的重要原因。一旦密碼被破解，所有相關信息都會被人看透透。

使用釣魚電郵來網路詐騙已經屢見不鮮，但現在已延伸擴展到了假冒房產第三方託管（escrow）公司電郵，要求匯款的地步。Luna表示，很多亞裔都和亞洲有商業聯繫，出於時差或成本考慮，很多人和亞洲的合作夥伴最主要的聯絡方式就是電郵。但一定要小心一些假冒電郵要求轉賬，一定要打電話確認再轉賬。此外，還有一些不法之徒駭入個人電郵，如果發現有人在買賣房屋，會以偽造的第三方託管公司電郵地址，向受害人要求趕快將頭期款錢打到某個賬戶。遇到這類問題，一定要先和自己的房產經紀以及託管公司聯繫，得到確認之後再打款，並且注意收款一行的信息。

Luna表示，這種因為上當受騙而將血汗錢透過銀行打到別人賬戶的行為，因為是受害人自己主動的匯款行為，因此即使被騙，銀行不會負責，警方除非將騙子逮捕，並不能立刻責令銀行將錢退給受害者。所以千萬要小心。因為錢只要一匯出去，就可能要不回來。另外家庭安裝攝像頭，要注意保護隱私，尤其是拍攝後的錄影，到底存放在哪裡，是自己家的儲存設備中，還是被上傳到了網路儲存設備中，要區分清楚，否則會造成自己的隱私洩密。

記者詢問了有關近兩年來不勝其煩的冒充中國領事館的電話詐騙行為，Luna表示，因為詐騙電話都是從國外打來的，不在FBI的管轄範圍內，只能教育民眾遇到這種電話就掛掉，不要接聽。

聯邦調查局（FBI）、中小企業局（SBA）以及聯邦海洋委員會（Federal Maritime Commission）、聯邦海外私人投資公司（OPIC）等聯邦機構，26日在長堤市特別為亞太裔社區舉辦講座，介紹這些部門的工作內容以及為亞太裔社區提供的幫助。白宮亞太裔行動計畫（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islander）南加州代表張克塵、Kye Ko，以及橙縣韓裔縣政委員朴銀珠（Michelle Steel）等到會祝賀。

此次活動在長堤市長堤港管理局舉行，五場演講吸引很多華裔企業家和商家到場。保險業者張國興表示，中美貿易戰正酣，很多華人都是從事進出口行業，因此聽取來自聯邦政府的信息，對商家非常重要。感謝活動的組織者對亞太裔社區的關心和幫助。

當天演講主題包括如何保護商業不受網路駭客威脅、中小企業如何獲得聯邦中小企業貸款和政府合同、以及聯邦海岸委員會對進出口商的幫助、聯邦海外私人投資局為美國企業投資東南亞國家提供的貸款等。內容詳實權威，甚至有聯邦機構代表特意從華盛頓特區趕來參加此次會議。

朴銀珠表示，感謝白宮特別為亞太裔民眾舉辦此次活動。她還順便推銷橙縣，表示歡迎大家到橙縣經商。