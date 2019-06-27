基因編輯寶寶 免染愛滋仍存疑

2019-06-27 14:16 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



胚胎幹細胞（Embryonic Stem Cell）研究一直是頗受爭議的領域。胚胎幹細胞是早期人類胚胎分離出來的一類細胞，具有體外培養、自我更新和多向分化的特徵。這種細胞被認為是一種「全能」細胞，可以分化成所有類型的細胞，因此可以運用在醫學研究和器官修復等多方面。但是研究中需要的細胞需要從人類胚胎中提取。面對這一領域的研究，你會怎麼想呢？

由國際幹細胞研究學會和南加大幹細胞共同贊助的2019年年會，26日起在洛杉磯大會堂舉行，為期四天，有來自50多個國家的科學家，生物倫理學家和臨床醫師，分享他們的工作，並討論幹細胞科學的最新發展。其中密西根大學（Michigan）副教授傅劍平（Jianping Fu）的研究領域之一，是胚胎幹細胞。

國際上對於胚胎幹細胞研究的爭議，主要在於胚胎幹細胞是人類的一部分，將其提取出來做研究非常不道德。而公眾對該研究的態度直接影響到聯邦政府撥款。調查顯示，對基因編輯技術，88%公眾認為基因編輯會被不道德地使用；88%認為有不好的副作用；86%的人認為影響人類進化；87%的人認為會導致人類不平等。對於胚胎幹細胞研究，66%民眾表示支持，但是對科學家「沒有信心」。

應邀出席國際幹細胞研究大會的傅劍平介紹說，目前科學家已經用老鼠的「受精卵」研製出了「合成胚胎幹細胞」，與從人體胚胎中提取的無異。這種合成的不會用到任何人類的精子、卵子或者子宮，也許可以讓大眾更加支持胚胎幹細胞研究。這一研究還可以為人類不孕不育問題帶來曙光，也有助於科學家進行基礎研究，為未來的技術研發提供思路。

傅劍平說，在胚胎幹細胞研究上，美國是一個特別嚴格的國家，國際上英國和中國的政策相對比較寬鬆。雖然合成的幹細胞不會和人類有關聯，但是因為各方面都跟人類的胚胎幹細胞無異，也會引來爭議。

科學的進步總是會引發人們對倫理道德的思考，月前中國深圳科學家賀建奎宣布，已經通過對受精卵基因的修改，誕生了一對基因編輯嬰兒。消息傳出，全球譁然，也開啟了民眾對基因編輯技術的運用和倫理準則的關注。傅劍平對該事也發表了他的想法。

傅劍平說，基因編輯寶寶已經突破了「底線」，違背科學界共同準則。基因編輯用在受精卵上讓其發育，違背了人類正常進化過程，違背自然規律，這是不爭的事實。賀建奎在基因編輯時將其中的CCR5基因進行修改，聲稱嬰兒將免於愛滋病感染，這也是沒有事實根據。愛滋病毒在人體寄存於CCR5，將該部分基因去除，理論上確實可以避免愛滋病毒，但這只是在老鼠上試驗過，人體還不一定會怎麼樣。而且老鼠壽命只有幾年，人卻有幾十年。

傅劍平表示，基因編輯技術實際上已經非常成熟。但是不能用在編輯受精卵，影響人類正常進化過程，是科學界普遍的規矩。基因編輯技術可以運用在各個方面，因為大部分人類已知疾病都是基因導致的。