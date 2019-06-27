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引退7年慘況曝光 前人氣AV女優全裸直播遭逮補

2019-06-27 14:14聯合新聞網 綜合報導

朱音唯被捕畫面曝光。圖擷自ANN
朱音唯被捕畫面曝光。圖擷自ANN
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日本前AV女優朱音唯（朱音ゆい）日前驚傳涉嫌在網路平台上直播全裸猥褻畫面，在住處到遭警方逮補。據了解，今年30歲的朱音唯曾憑藉甜美可人的外表，加上玲瓏有緻的魔鬼身材，迅速在AV女優界走紅，小有名氣的她選擇在2012年時引退，如今卻傳出為了多賺點生活費上網全裸直播，生活疑似過的不如意。

據日媒報導，本名常住愛的前AV女優朱音唯涉嫌在「FC2」平台上開全裸直播，與34歲的星探久田宏明一起被逮捕，經警方調查兩人從去年12月起就在網路平台上直播不雅內容，朱音唯被捕後向警方表示，都是為了賺錢，並且希望可以重回AV女優界。

據悉該網路平台觀看每分鐘為600日圓（約台幣180元），累積至今獲利可能超過1400萬日圓（約台幣410萬元），另外警方目前也正在調查兩人的社群媒體帳號，釐清是否為戀人關係。

AV達人一劍浣春秋也感嘆，許多AV女優引退後其實日子過得不太好，朱音唯在被捕時也透露想重回AV界。

日本前AV女優朱音唯（朱音ゆい）。圖擷自／百度圖庫
日本前AV女優朱音唯（朱音ゆい）。圖擷自／百度圖庫
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女優全裸猥褻社群媒體
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