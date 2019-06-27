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兩個新娘？婚禮上婆婆和她同穿白紗 背後原因有洋蔥

2019-06-27 11:10聯合新聞網 綜合報導

示意圖，非當事人。圖／ingimage
示意圖，非當事人。圖／ingimage
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婚禮是女人一生中最重要的大事之一，服裝搭配也會事先規劃，賓客通常會避免穿著白色禮服，不跟新娘子撞衫，近日有一名作家就在推特分享了真實發生在自己身上的尷尬情形，對象還是自己的準婆婆，推文引起網友熱烈討論，不少網友表示，「看起來就像兩個新娘」。

美國一名作家艾咪（Amy Pennza）表示由於結婚流程繁瑣，忙著梳妝打扮，「我完全沒想到要特別詢問婆婆的穿著」，因此當婆婆走進會場時，看到她身上和自己一樣穿著白紗禮服，當場傻眼。

艾咪友人都無法理解婆婆的舉動，認為婆婆搶走了婚禮當天主角的風采，網友也留言表示，「不能接受」、「為什麼？完全不能理解」，艾咪才透漏婆婆有個心酸的故事。

原來艾咪的婆婆出身貧困，幼年時期三餐甚至不能溫飽，營養不良的長大，養成她十分節儉的個性，即便長大後生活環境已經有改善，她還是會帶寶特瓶到餐廳裝滿水，也讓她在購買物品時程為了殺價高手，她幾乎捨不得買新衣服，那件禮服就是多年前她在婚紗特賣會買下的。

最後艾咪表示，其實婆婆對孫子十分慷慨，也會讓親戚在家中留宿，貧窮辛苦的過去，並沒有使婆婆成為一個憤世計俗、自私自利的人，因此她暖心表示，「儘管婚禮當天十分震驚，它也帶給我無法忘懷的回憶，相信每位出席的賓客，都跟我有一樣的感受」。

婆婆婚禮婚紗結婚
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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