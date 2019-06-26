獵鷹重型火箭載衛星升空 SpaceX稱史上最難任務

2019-06-26 00:48 中央社 奧蘭多25日綜合外電報導



Space X火箭下午攜帶福衛七號衛星由美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。路透 分享 facebook 美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射獵鷹重型火箭，搭載包括台灣福衛七號在內共24枚實驗衛星。SpaceX表示，這是史上最艱鉅的任務之一。

路透社報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX指出，這是最為艱鉅的一次發射任務。獵鷹重型火箭在（Falcon Heavy）延遲3個小時後，於美東時間凌晨2時30分（台灣時間下午2時30分）順利升空。

火箭跟推進器安全分離後，隨即展開6個小時的部署衛星任務。火箭左右兩側的推進器順利回收，但核心主推進器卻降落失敗，墜落大西洋海面。

馬斯克先前就預言回收主推進器到海上無人船的過程會發生問題。他今早推文表示：「這個計畫成功率很低。」

這次的發射任務名為第2太空測試計畫（SpaceTest Program-2），是獵鷹重型火箭的第3次升空行動。SpaceX稱獵鷹重型火箭為全球最具威力的發射系統，這家公司是美國國防部的承包商。

SpaceX表示，他們負責為美國國家航空暨太空總署（NASA）、美國海洋及大氣總署（NOAA）、美國國防部研究室、多所大學和非營利組織將衛星放入地球軌道。其中也包含台灣的福衛七號。

台灣的福爾摩沙衛星七號發射升空後，將接棒在太空服役已逾13年的福衛三號，功能更強大，再次驗證台灣太空工業實力。福七升空後，每天會經過台灣6次。