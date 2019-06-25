日本血汗工場！越南移工向NHK求救 播出前中風不醒

2019-06-25 22:30 香港01 記者歐敬洛／報導



日本愛媛縣今治市的一間製毛巾工場，在內工作的越南員工偷偷地向NHK求救，希望逃出這殘酷的工場。 圖／取自NHK 分享 facebook

日本放送協會（NHK）周一（24日）播出節目，介紹日本現實存在的「血汗工場」。地點是位於愛媛縣今治市的一間製毛巾工場，在內工作的越南員工偷偷地向NHK求救，希望逃出這殘酷的工場。

節目講述NHK有記者一天收到了一封寫着「請救救我們」的信，信件寄自今治毛巾工場中的一名越南女性。NHK在嘗試接觸她後，收到了她們偷偷拍攝的工作及居住環境，發現這件以提供高品質及送禮毛巾著稱的公司，背後生產環境是多麼的惡劣。

每月加班超過180小時 遠超過勞死界線

節目講述該名30歲的越南女性，以技能實習生的名義前來日本，學習裁縫技能，但被送往今治毛巾的工場工作。

工作的環境非常惡劣，工人早上起床7時需一直工作至晚上11時，休息時間只有15分鐘，有時更有機會要通宵趕工。每月加班超過180小時，遠超過勞死界線的90小時，但獲得的加班工資只有40小時。

公司同時要求職員隱瞞工作狀況，每當地區政府前來廠房巡視，就把毛巾全收藏起來，只能報稱自己是衣服裁縫。

工場提供的居住環境亦十分狹隘，多人迫在一間沒有窗戶的細小房間。同時公司威脅員工若無法完成工作，生產數量不達標會即時遣返員工。因工場內不少員工均是借錢前往日本工作，失去收入將難以償還債務，只能忍受。

節目播出前中風 昏迷不醒

NHK之後向地方政府告發，政府人員介入調查，成功把28名工人中的8人救走。節目引述該名求助的越南女性，稱求助目的是希望外界知道日本國內所謂技能實習生的慘況，拯救他們。

但是，在節目的最後部分，播出了驚人的事件：其中一名接受採訪、仍在廠房工作的實習生，在節目播出前，工作期間因中風暈倒，現仍在醫院中昏迷不醒。中風是過勞暴斃其中一種經常出現的狀況之一。

節目播出後引起觀眾極大迴響，今井毛巾隨即收到大量投訴，網絡亦發起罷買今治毛巾的聲音。今治毛巾期後發表聲明，否認節目內容，並聲稱公司沒有僱用任何技能實習生。

技能實習生在日本被當成「奴隸」的報道時有發生。2018年日本修改入國管理法，放寬規制吸引外勞時，相關的報道更是大量出現。日本政界及社會均呼籲需在輸入外勞解決勞動力不足的同時，需取締違規企業，及正視外國人工作環境問題。

（日本放送協會）

節目中該越南女性表示，若不跟隨公司指示，欺騙前來巡視的地方政府人員，就會被強迫遣反回國。 圖／取自NHK 分享 facebook 節目中一名實習生在6月初工作期間中風暈倒，至今仍在醫院昏迷不醒。 圖／取自NHK 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》