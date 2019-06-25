病危被晾急診室5小時 婦人最終「心臟血液流乾」身亡

2019-06-25 15:07 聯合新聞網 綜合報導



加拿大一名63歲婦人日前因身體不適被緊急送醫，到院時已經量不到血壓，但院方卻把她放在急診室5小時才送進手術室，導致她失血過多死亡。圖截自CBC 分享 facebook

加拿大一名婦人日前因身體不適被家人送往醫院，雖然急診室的醫護人員斷定她的病況危急，但卻因人力調度問題，沒能立即替婦人動手術。最後，這名婦人送醫5小時後才得以進入手術室，但卻因「心臟血液流乾」不幸身亡。

根據《CBC》的報導，一名現居加拿大曼尼托巴省（Manitoba）的63歲婦人瑪德蓮（Madeliene Richard）本月12日疑似因心臟繞道手術所引發的併發症而身體不適，被家人緊急送往St. Boniface醫院，並於晚間6點半抵達急診室。到院時，瑪德蓮呼吸困難、不斷發出痛苦的低鳴聲，醫護人員甚至量不到她的血壓。

然而，瑪德蓮一直在急診室等到當天晚間11點半才被推進手術室，早已過了黃金搶救期。更讓家屬難過的是，執刀醫師打開瑪德蓮的胸腔後才發現，她心臟的血液早已因為沒能及時處置而流乾。

事實上，瑪德蓮5月於該醫院進行心臟繞道手術時也不順利，手術過程中曾發生2次大出血，且家屬認為，院方在瑪德蓮術後尚未恢復完全的情況下就讓她出院，雖承諾會送上特殊的病床並安排看護，但從出院到被送入急診的期間，院方都沒有派人前來訪視。

對此，院方表示當天醫護人員判斷瑪德蓮為「危急且有生命危險」的病患，也盡最大的努力替她找來心臟專科醫師進行手術，無奈等待手術的時間太長，才會發生憾事。目前，瑪德蓮的女兒莫妮卡（Monica Richard）打算循法律途徑，控告醫院醫療疏失。