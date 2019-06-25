6歲兒心臟開大刀 老爸胸口紋相同疤痕刺青

2019-06-25 12:23 聯合新聞網 綜合報導



爸爸紋上跟兒子一樣的傷疤，鼓勵他繼續樂觀。圖擷自 Mirror 分享 facebook

英國發生一件溫馨的故事，一名6歲男童因患有先天的心臟疾病而接受手術開刀。他的父親為了鼓勵他，也在自己的胸口紋上了和兒子一樣的疤痕刺青，讓兒子知道接受可以挽救生命的手術是一件值得驕傲的事。

根據《鏡報》報導，來自英國東約克郡的裘依沃茨（Joey Watts），因先天患有心臟主動脈瓣狹窄的病症，需要進行心內直視手術擴大血管，將血液從心臟輸送道身體其他部位。他今年5月在英國里茲兒童醫院接受8小時的手術，胸口留下了一道長達9公分的疤痕。

裘依對身上留有這樣一道長長的疤痕感到「心煩意亂」。裘依的父親馬丁沃茨（Martin Watts）為了挽回他的笑容，便想著為他做些什麼。有天，馬丁經過了當地的一家刺青店，便在自己的胸口上紋上了和裘依一模一樣的傷疤刺青。馬丁表示，希望透過這個紋身告訴兒子，「這沒有什麼好羞恥的，你要以你的經歷為榮」。

現在，裘依已能坦然面對自己的傷疤，並且可以笑著和爸爸一起展現胸前的疤痕。他們也參加兒童心臟外科基金會（Children's Heart Surgery Fund）的一項計畫，在社群網站分享自己的疤痕照片，以激勵其他接受手術的患者。裘依的媽媽琳恩（Leanne）表示這對他們來說是一件了不起的事，「不僅可以激勵他人，還可以幫助需要的人募集善款。」