JPL探測火星資料遭駭 一年後才發現

2019-06-24 13:19 世界日報 編譯組／綜合報導



國家航空暨太空總署（NASA）驚爆，駭客進入JPL電腦竊取資訊。圖／世界日報提供 分享 facebook

根據國家航空暨太空總署（NASA）辦公室本周發布的報告指出，駭客利用信用卡大小的電腦，連接到巴沙迪那噴射推進實驗室（JPL）網路竊取文件，前後長達十個月。

聖蓋博谷論壇報報導，根據報告，調查人員發現，位於拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada Flintridge）的設備存在多處安全漏洞，降低JPL防範、檢測和防禦系統和網路遭攻擊能力，從而使NASA系統和數據暴露於網路犯罪份子面前。由加州理工學院管理的噴射推進實驗室，負責所有火星機器人，以及發送到木星、土星與其他地方探測器等任務。

根據報告，駭客使用一部名為Raspberry Pi的小型電腦和一個外部帳號，登入噴射推進實驗室的內部任務網路。他們在23個文件中，竊取約500 MB（megabytes）的數據，其中兩個包含火星探測車「好奇號」（Curiosity）任務相關機密受限文件。駭客於2018年4月被發現，距離事發約一年後。

報告指出，NASA質疑來自太空總署深太空網路（Deep Space Network）數據完整性，並暫時將幾個與太空飛行相關系統與JPL網路分開，且至今NASA的Johnson太空中心仍未恢復使用某些數據。

駭客透露，JPL並沒有正確隔離其內部網路，外部用戶和合作夥伴，包括外國虛擬空間機構和承包商，可訪問各種探勘和人類研究太空飛行任務數據。

這是JPL安全系統最新一次遭受攻擊。據報導，2009年駭客攻擊該機構網路系統，竊取22 GB數據，2011年竊取87 GB數據，據稱駭客路徑是來自中國的地址。此外，也有駭客於2014、2016與2017年通過這種安全故障漏洞，闖進NASA設施的網路系統。

聯邦國土安全部督察長辦公室（Office of Inspector General）批評NASA與加州理工學院簽訂的合同，沒有向該機構提供對JPL網路安全適當監督。該報告指出，該設施無法防範網路攻擊。

報告稱，加強改進JPL安全控制，NASA加強監督，以確保機構數據機密安全，完整性與可用性至關重要。

檢察長辦公室提出十項改進JPL安全建議，NASA同意其中九項建議，預計明年完成修復工作。