親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

吃貨不是真的喜歡你 近三分之一女性約會只為「吃免錢大餐」

2019-06-24 12:31聯合新聞網 綜合報導

約會的理由千百種，雙方認為這是一種了解彼此，為接下來的浪漫發展舖路的必經階段。最近出現了一種新的約會現象「吃貨約會」：出席約會的人並不是出於對對方有好感，只是為了吃上一頓免錢的大餐。一項最新研究發現，有23%-33%的女性承認她們曾為了「吃」赴約。

美國最近一項研究發現，有23%-33%的女性承認她們曾為了「吃」赴約。示意圖，圖...
美國最近一項研究發現，有23%-33%的女性承認她們曾為了「吃」赴約。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

據「Science Daily」報導，這項吃貨理論研究最近被發表在美國社會心理學和人格科學雜誌上 (Social Psychological and Personality Science)。分析指出，具有越高「暗黑性格」特質的女性(暗黑性格包括了精神病、馬基維利主義(只問目的不問手段)、自戀等等)，越有可能為了吃出席約會。

這項研究共訪問了820名女性，其中40%單身、33%已婚以及27%正處在穩定交往的階段。當被問及過去的約會史時，23-33%的女性表示她們曾為吃赴約，但大部份只是偶一為之並不是常常這樣做。雖然她們當中有些人認為為免費大餐約會無傷大雅，但大部份的人認為這樣做相當不道德。這些為吃赴約的女性在人格分析上都呈現了比較高比例的暗黑特質，而暗黑特質常和感情中的欺騙和勒索行為產生聯結，例如：一夜情、假高潮、傳送性愛圖片等。

研究者表示是在看了「為了吃飯所以約會」的相關新聞後才展開這項研究的，他們很想知道美國境內有多少比例的約會是建立在「吃」上面。但他們也在研究結果出爐後表示這項數據並不適合套用在現今約會比例上，「如果受訪者為了維持自己的形象說謊，那麼為吃赴約在現實中的發生頻率將比研究結果高更多」。

兩性關係
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

被問有沒有用社群媒體照實答 面試官當場宣佈不錄用

2019-06-24 11:22

檢測跑道是否破損 日本成田機場引進紅外線車

2019-06-24 12:26

大專聯考將登場 越南改革評分作業防作弊

2019-06-24 12:07

網路成年年齡是13歲？專家建議家長對策：「拖」

2019-06-24 09:49

快許願！澳洲昆州出現超閃亮流星 居民感受房子搖動

2019-06-24 08:55

民調：8成首爾女性害怕被偷拍 公廁最危險

2019-06-24 08:27

影／海豹也會唱歌 張口就能哼出「一閃一閃亮晶晶」

2019-06-23 17:46

熱爆了！ 40℃熱浪襲巴黎、馬德里等熱門旅遊城市

2019-06-23 15:49

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

賣了250件樂高 他買了一間房子

2019-06-23 14:37

常看手機頭上會長角？學者：太牽強

2019-06-23 13:38

受不了父母「拾荒」成癮 她將雜物全扔上街嚇壞鄰居

2019-06-23 13:35

日本JR九州停電誤點 原因竟是蛞蝓入侵

2019-06-23 12:39

日本黑道「賣珍奶發大財」？暴力團的資金來源之謎

2019-06-23 11:16

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:17

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

比爾蓋茲：犯下的最大錯誤是 看著谷歌Android系統崛起

2019-06-23 23:39

夫妻有福不同享？他中獎24億 法官判與前妻對半分

2019-06-23 18:43

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-24 06:58

比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

2019-06-24 11:00

美國癱瘓伊朗飛彈系統 伊朗駭客偷襲美國政府

2019-06-23 23:32

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 11:03

被問有沒有用社群媒體照實答 面試官當場宣佈不錄用

2019-06-24 11:22

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

2019-06-23 16:44

川普對伊朗 沒什麼好牌可打

2019-06-23 22:55

川普出招 周一將擴大對伊朗的制裁

2019-06-23 16:56

觀察站╱打貿戰 北京添三新牌、兩訴求

2019-06-24 00:04

訪北韓 傳習近平帶回了金正恩核武清單

2019-06-23 16:06

無敵破壞王！他的工作就是想辦法破壞IKEA家具！

2019-06-23 14:36

AV女優愛田飛鳥跳樓輕生 好友痛斥片商壓榨 瞞真相續發售作品

2019-06-24 11:19

對抗美侵略 伊朗放話「導彈已對準美國航母」

2019-06-23 17:00

滾出我公寓！ 英下任首相熱門人選半夜被女友咆哮

2019-06-23 15:45

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

WSJ：川普擬規定5G設備須在中國以外地區生產

2019-06-24 08:31

日本關東今早發生芮氏5.5地震 新幹線一度停駛

2019-06-24 08:48

川普：我從未威脅撤除鮑爾的Fed主席職務

2019-06-23 22:45

打伊朗不利連任？川普踩煞車全因聽這個人建言

2019-06-23 16:58

美掀素肉風潮 台灣人扮推手

2019-06-23 23:57

快許願！澳洲昆州出現超閃亮流星 居民感受房子搖動

2019-06-24 08:55

緊張升高 美擬擴大制裁伊朗

2019-06-23 23:34

官方證實 習近平將出席G20峰會

2019-06-23 23:23

日經：川習29日有望舉行晚餐會

2019-06-23 16:44

沖繩悼二戰 安倍被嗆滾回去

2019-06-24 01:36

熱爆了！ 40℃熱浪襲巴黎、馬德里等熱門旅遊城市

2019-06-23 15:49

影／海豹也會唱歌 張口就能哼出「一閃一閃亮晶晶」

2019-06-23 17:46

賣了250件樂高 他買了一間房子

2019-06-23 14:37

布拉格再現大規模示威 25萬人要求「捷克川普」下台

2019-06-24 11:45

習川交鋒前夕 陸官媒放話：不衝動也不幻想

2019-06-24 09:48

白宮揭曉500億美元振興計畫 巴勒斯坦卻不領情

2019-06-23 17:55

美伊網戰開打 川普再推新制裁

2019-06-24 01:36

川普對伊朗沒好牌 德黑蘭等他下台

2019-06-24 01:36

川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11

川普親筆信內容 金正恩喊滿意

2019-06-24 01:36

美元有壓 新興貨幣看升

2019-06-23 23:53

喬治亞反俄潮高漲 俄國停飛航班

2019-06-23 18:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top