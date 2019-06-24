吃貨不是真的喜歡你 近三分之一女性約會只為「吃免錢大餐」

2019-06-24 12:31 聯合新聞網 綜合報導



約會的理由千百種，雙方認為這是一種了解彼此，為接下來的浪漫發展舖路的必經階段。最近出現了一種新的約會現象「吃貨約會」：出席約會的人並不是出於對對方有好感，只是為了吃上一頓免錢的大餐。一項最新研究發現，有23%-33%的女性承認她們曾為了「吃」赴約。

美國最近一項研究發現，有23%-33%的女性承認她們曾為了「吃」赴約。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

據「Science Daily」報導，這項吃貨理論研究最近被發表在美國社會心理學和人格科學雜誌上 (Social Psychological and Personality Science)。分析指出，具有越高「暗黑性格」特質的女性(暗黑性格包括了精神病、馬基維利主義(只問目的不問手段)、自戀等等)，越有可能為了吃出席約會。

這項研究共訪問了820名女性，其中40%單身、33%已婚以及27%正處在穩定交往的階段。當被問及過去的約會史時，23-33%的女性表示她們曾為吃赴約，但大部份只是偶一為之並不是常常這樣做。雖然她們當中有些人認為為免費大餐約會無傷大雅，但大部份的人認為這樣做相當不道德。這些為吃赴約的女性在人格分析上都呈現了比較高比例的暗黑特質，而暗黑特質常和感情中的欺騙和勒索行為產生聯結，例如：一夜情、假高潮、傳送性愛圖片等。

研究者表示是在看了「為了吃飯所以約會」的相關新聞後才展開這項研究的，他們很想知道美國境內有多少比例的約會是建立在「吃」上面。但他們也在研究結果出爐後表示這項數據並不適合套用在現今約會比例上，「如果受訪者為了維持自己的形象說謊，那麼為吃赴約在現實中的發生頻率將比研究結果高更多」。